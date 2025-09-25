9 órája
Piaci szenzáció, tapsvihar és BL-győzelem
A Mars téri piacon megjelent az ősz kedvence, a sütőtök, közben egy szegvári családapa szívszorító története rázta meg a közösséget. A Pick Szeged nagy bravúrt ért el a PSG ellen, a Nemzeti Színházban rekordelőadás született, a fiatalok új lehetőségekhez jutottak, miközben az SZTE kutatói nemzetközi szinten is kiemelkedő projekteken dolgoznak.
Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható
Az ősz illata már belengi a Mars téri piacot, a standokon ott sorakoznak az évszak slágertermékei. A sütőtök Szegeden is népszerű, már most is viszik őket. Megnéztük, hogyan alakult a zöldség kilogrammonkénti ára a Mars téri piacon.
Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség
A háromgyermekes szegvári családapa, Pataki Attila élete egyetlen pillanat alatt változott meg idén márciusban. Otthon szerelt, éppen a létráról jött lefelé, már az utolsó előtti foknál tartott, amikor azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb kezéből, utána a jobb lábából is. Sztrókja lett... Ráadásul a baj nem járt egyedül, csőstül jött, ahogy mondani szokás.
Kapusparádé a PSG ellen, a Pick Szeged 330 nap után győzött itthon a BL-ben
Dekoncentrált első félidő után a második játékrészre feljavult mindkét csapat védelme. Pontosabban játszott a hajrában az OTP Bank-Pick Szeged a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, így 31–29-re győzött. 2024. október 30. után először nyert BL-meccset a Tisza-parti gárda a Pick Arénában.
Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval
Szellemek lepték el a Szegedi Nemzeti Színházat, de senki nem menekült, mindenki szelfizni akart velük. A padlás 100. előadása előtt a szereplők jelmezben fogadták a nézőket. A rekordot döntő, szerdai előadás minden várakozást felülmúlt, de a legnagyobb meglepetés a tapsrendben jött el. Szinte felrobbant a nézőtér az ujjongástól.
Együttműködés született Szegeden: soha nem látott lehetőségeket kapnak a fiatalok
Együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a vármegyei kormányhivatal a SZTE két karával. A cél, hogy az itt tanuló fiatalok Szegeden, a megyében maradjanak és versenyképes, sőt versenyelőnyt jelentő tudásra tegyenek szert, amit a hivatalban végzett gyakornoki munka is segít. A megállapodást a kormányhivatal épületében írták alá.
Őrület, milyen kutatások zajlanak a városban: a Szegedi Tudományegyetem csapatai a világ legsúlyosabb problémáin dolgoznak
Brüsszel falakat, Magyarország hidakat épít. A Szegedi Tudományegyetem a HU-rizont Program legnagyobb nyerteseként Európán túlra is kiterjeszti kutatási együttműködéseit: japán, amerikai, ausztrál és szingapúri egyetemekkel is együttműködik. Betegségek, környezeti kockázatok, mesterséges intelligencia: az SZTE kutatásai a világ legsürgetőbb kérdéseire keresik a válaszokat.