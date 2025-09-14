szeptember 14., vasárnap

Szegedi hírek

2 órája

Látványos szakaszához ért a Szabadság tér felújítása: íme az aktuális állapotok – galériával

Címkék#felújítás#rekortán pálya#markoló#szabadság tér#sportpark#megújul#Szeged#játszótér#beruházás

Dübörögnek a hatalmas munkagépek, gőzerővel épül a sportparadicsom Alsóvároson. Mutatjuk, hogy halad a Szabadság tér felújítása.

Delmagyar.hu

Az alsóvárosi Szabadság tér felújítása látványosan halad előre, a munkagépek gőzerővel dolgoznak a tér teljes megújításán. A több mint 140 milliós fejlesztéssel a környék lakóinak régi álma válhat valóra. 

A Szabadság téren már látszódik a fejlesztés.
Már látszik, hol húzódik majd az új rekortán futókör a Szabadság téren. Fotó: Török János

A Szabadság tér napról napra változik

A téren körbeásták az árkot, amely az új, modern rekortán futókör alapját készíti elő. A futópálya mellett a talajt már elegyengették azon a területen is, ahol a multifunkcionális sportpályát alakítják ki. Ez a pálya több sportág – kosárlabda, kézilabda, röplabda és foci – számára nyújt majd otthont, így valódi sportparkká válik a tér.

A Szabadság tér napról napra változik

Fotók: Török János

A gőzerővel zajló munkálatoknak bájos színezetet ad a tér szélén található játszótéren szerteszét heverő, egynémely játék. A hatalmas munkagépek miniatűr másaival, játék traktorokkal, markolókkal, homlokrakodókkal játszhatnak a gyerekek. 

A tér a továbbiakban új közvilágítást kap LED-izzókkal, valamint korszerű térfigyelő kamerarendszert is telepítenek, amelyek tovább növelik a biztonságot és komfortot. A felújítás várhatóan körülbelül fél évig tart. 

Szegedi hírek

