Látványos szakaszához ért a Szabadság tér felújítása: íme az aktuális állapotok – galériával
Dübörögnek a hatalmas munkagépek, gőzerővel épül a sportparadicsom Alsóvároson. Mutatjuk, hogy halad a Szabadság tér felújítása.
Az alsóvárosi Szabadság tér felújítása látványosan halad előre, a munkagépek gőzerővel dolgoznak a tér teljes megújításán. A több mint 140 milliós fejlesztéssel a környék lakóinak régi álma válhat valóra.
A Szabadság tér napról napra változik
A téren körbeásták az árkot, amely az új, modern rekortán futókör alapját készíti elő. A futópálya mellett a talajt már elegyengették azon a területen is, ahol a multifunkcionális sportpályát alakítják ki. Ez a pálya több sportág – kosárlabda, kézilabda, röplabda és foci – számára nyújt majd otthont, így valódi sportparkká válik a tér.
A Szabadság tér napról napra változikFotók: Török János
A gőzerővel zajló munkálatoknak bájos színezetet ad a tér szélén található játszótéren szerteszét heverő, egynémely játék. A hatalmas munkagépek miniatűr másaival, játék traktorokkal, markolókkal, homlokrakodókkal játszhatnak a gyerekek.
A tér a továbbiakban új közvilágítást kap LED-izzókkal, valamint korszerű térfigyelő kamerarendszert is telepítenek, amelyek tovább növelik a biztonságot és komfortot. A felújítás várhatóan körülbelül fél évig tart.
