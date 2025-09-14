Látványos szakaszához ért a Szabadság tér felújítása: íme az aktuális állapotok – galériával

Az alsóvárosi Szabadság tér felújítása látványosan halad előre, a munkagépek gőzerővel dolgoznak a tér teljes megújításán. A több mint 140 milliós fejlesztéssel a környék lakóinak régi álma válhat valóra.

Már látszik, hol húzódik majd az új rekortán futókör a Szabadság téren. Fotó: Török János

A Szabadság tér napról napra változik

A téren körbeásták az árkot, amely az új, modern rekortán futókör alapját készíti elő. A futópálya mellett a talajt már elegyengették azon a területen is, ahol a multifunkcionális sportpályát alakítják ki. Ez a pálya több sportág – kosárlabda, kézilabda, röplabda és foci – számára nyújt majd otthont, így valódi sportparkká válik a tér.