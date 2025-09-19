Öngyilkos lett Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége





Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni az alábbi online felületeken vagy telefonszámokon. Az alábbi telefonszámok bármely hálózatból ingyenesen hívhatók. Ha átmenetileg foglalt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra





Öngyilkossági gondolatok esetén: http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/





Este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390