szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő tragédia

3 órája

Öngyilkos lett Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Címkék#Szabó Zsolt#rendőrkapitány#Hódmezővásárhely

Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen.

Munkatársunktól

Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere nemrég tette közzé a megrázó hírt Facebook-oldalán, miszerint Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a pénteken önkezével vetett véget életének.

Szabó Zsolt
Elhunyt Szabó Zsolt. Fotó: Facebook

Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt.

–fogalmazott a polgármester.

Péntek este fél kilenckor mindenkit csendes mécsesgyújtásra hív a hódmezővásárhelyi rendőrség épülete elé.

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége


 

Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni az alábbi online felületeken vagy telefonszámokon. Az alábbi telefonszámok bármely hálózatból ingyenesen hívhatók. Ha átmenetileg foglalt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra


 

Öngyilkossági gondolatok esetén: http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/


 

Este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu