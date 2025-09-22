szeptember 22., hétfő

Móric névnap

26°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Magánéleti válság miatt követhetett el öngyilkosságot a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Címkék#Szabó Zsolt#rendőrkapitány#öngyilkosság#Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyen tragikus hír rázta meg a közéletet. Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkosságot követett el. A rendőrkapitány magánéleti válsággal küzdött. Az ellenzéki politikai szereplők azonban ezt a tragikus esetet saját céljaik szolgálatába állították, úgy próbálják meg beállítani, mintha politikai oka lenne a tragédiának.

Delmagyar.hu

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter rendkívüli gyászjelentésben tudatta, hogy szeptember 19-én öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya. A tragédia mögött egy régóta húzódó szerelmi szál tűnik fel – tette közzé a Ripost.

Szabó Zsolt, holdmezővásárhely volt rendőrfőkapitánya
Szabó Zsolt tragédiája mögött magánéleti problémák állhattak. Fotó: Ripost

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Magyar Péter mindent megtett, hogy kihasználja az esetet. Politikai cirkusz volt a cél, de Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.  A baloldali politikusokat az sem zavarta, hogy a rendőrkapitányt gyermekei és családja is gyászolja, mindenképp politikai hasznot akarnak húzni halálából.

Szabó Zsolt tragédiája

A tragédia mögött nem politikai, hanem magánéleti gondok álltak, hiszen Szabó Zsolt rendőr alezredes elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.  Az új kapcsolatot sokáig titkolták, de utóbbi időben már nyíltan felvállalták a viszonyukat. Később a rendőrkapitány visszaköltözött régi családjához, de ez csak átmenetinek bizonyult. Az alezredes őrlődött régi családja és új viszonya között, többször is sor került visszaköltözésre.

A hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét, de az utóbbi időben labilis volt a lelki állapota, ami miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni. A tragédia előtt már 2-3 hónappal beadta felmondását, ám a felettesei nem fogadták azt el. Csütörtökön egy üzenetben jelezte új párjának, hogy immár csak hivatalos ügyekbe keresse, aztán pénteken megtörtént a tragédia – írja a Ripost. 

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége


Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni az alábbi online felületeken vagy telefonszámokon. Az alábbi telefonszámok bármely hálózatból ingyenesen hívhatók. Ha átmenetileg foglalt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra

Öngyilkossági gondolatok esetén: http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/

Este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390

Google News

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu