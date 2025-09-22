Magánéleti válság miatt követhetett el öngyilkosságot a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter rendkívüli gyászjelentésben tudatta, hogy szeptember 19-én öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya. A tragédia mögött egy régóta húzódó szerelmi szál tűnik fel – tette közzé a Ripost.

Szabó Zsolt tragédiája mögött magánéleti problémák állhattak. Fotó: Ripost

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Magyar Péter mindent megtett, hogy kihasználja az esetet. Politikai cirkusz volt a cél, de Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni azt a szálat, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt. A baloldali politikusokat az sem zavarta, hogy a rendőrkapitányt gyermekei és családja is gyászolja, mindenképp politikai hasznot akarnak húzni halálából.

Szabó Zsolt tragédiája

A tragédia mögött nem politikai, hanem magánéleti gondok álltak, hiszen Szabó Zsolt rendőr alezredes elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált. Az új kapcsolatot sokáig titkolták, de utóbbi időben már nyíltan felvállalták a viszonyukat. Később a rendőrkapitány visszaköltözött régi családjához, de ez csak átmenetinek bizonyult. Az alezredes őrlődött régi családja és új viszonya között, többször is sor került visszaköltözésre.

A hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét, de az utóbbi időben labilis volt a lelki állapota, ami miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni. A tragédia előtt már 2-3 hónappal beadta felmondását, ám a felettesei nem fogadták azt el. Csütörtökön egy üzenetben jelezte új párjának, hogy immár csak hivatalos ügyekbe keresse, aztán pénteken megtörtént a tragédia – írja a Ripost.

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége

Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni az alábbi online felületeken vagy telefonszámokon. Az alábbi telefonszámok bármely hálózatból ingyenesen hívhatók. Ha átmenetileg foglalt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra Öngyilkossági gondolatok esetén: http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/ Este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390