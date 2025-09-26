Miskovits Marci csábítja szakmát tanulni a szegedi fiatalokat

Ötödik alkalommal rendez Szakmafesztivált a Szegedi Szakképzési Centrum. Szombaton 9 és 15 óra között a Dugonics téren 10 szakképző iskola mutatkozik be interaktív standokkal, ahol bele is lehet kóstolni azokba a szakmákba, melyeket náluk tanulni lehet. A cél, hogy minden érdeklődő valós képet kapjon arról, milyen lehetőségek várnak rájuk a szakképzés világában.

Miskovits Marci vár mindenkit a Szakmafesztiválon. Fotó: Karnok Csaba

Szakmafesztivál Szegeden

A jó hangulatú, minden korosztálynak kikapcsolódást biztosító, családi nappal egybekötött pályaválasztási rendezvényen Áramvonalban, Robotbirodalom, Fémek lázadása, Az igazi vasember! Időkapu, Karrierstart, A siker nem véletlen, Pénzre megy a játék! Aki szépész, velünk tart! Ízpárosító, Jókai, Riszálom így is, úgy is! Tervezd meg a saját logódat! Ültess a jövődért! Nagy Pénzrablás! Ki-rakat, Karriertanácsadás, Szakmainduló és Beszéljünk Róla! című programokat is rendeznek. Lesz ugrálóvár, akadálypálya, táncház, valamint különféle meglepetések is várják a családokat. A fiatalok sztárokkal is találkozhatnak: ott lesz Miskovits Marci, Nagy Bogi és zenekara, illetve Kiss Tomi rapper is. A belépés ingyenes.