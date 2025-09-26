szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

20°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

56 perce

Miskovits Marci csábítja szakmát tanulni a szegedi fiatalokat

Címkék#Szegedi Szakképzési Centrum#Miskovits Marci#Szeged

Ingyenes programra várják a szakképzés iránt érdeklődő fiatalokat és családjukat szombaton. A Dugonics téri Szakmafesztiválon ki is lehet próbálni a szakmákat.

Delmagyar.hu

Ötödik alkalommal rendez Szakmafesztivált a Szegedi Szakképzési Centrum. Szombaton 9 és 15 óra között a Dugonics téren 10 szakképző iskola mutatkozik be interaktív standokkal, ahol bele is lehet kóstolni azokba a szakmákba, melyeket náluk tanulni lehet. A cél, hogy minden érdeklődő valós képet kapjon arról, milyen lehetőségek várnak rájuk a szakképzés világában.

Szakmafesztivál
Miskovits Marci vár mindenkit a Szakmafesztiválon. Fotó: Karnok Csaba

Szakmafesztivál Szegeden

A jó hangulatú, minden korosztálynak kikapcsolódást biztosító, családi nappal egybekötött pályaválasztási rendezvényen Áramvonalban, Robotbirodalom, Fémek lázadása, Az igazi vasember! Időkapu, Karrierstart, A siker nem véletlen, Pénzre megy a játék! Aki szépész, velünk tart! Ízpárosító, Jókai, Riszálom így is, úgy is! Tervezd meg a saját logódat! Ültess a jövődért! Nagy Pénzrablás! Ki-rakat, Karriertanácsadás, Szakmainduló és Beszéljünk Róla! című programokat is rendeznek. Lesz ugrálóvár, akadálypálya, táncház, valamint különféle meglepetések is várják a családokat. A fiatalok sztárokkal is találkozhatnak: ott lesz Miskovits Marci, Nagy Bogi és zenekara, illetve Kiss Tomi rapper is. A belépés ingyenes.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu