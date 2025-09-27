Európa-bajnok technikusok és a BYD is megjelentek a Szakmafesztiválon – galériával, videóval

A Szegedi Szakképzési Centrum teljes szakképzési kínálata volt megismerhető az V. Szakmafesztiválon. A pályaorientációs szakmai napot szombaton a Dugonics téren rendezték meg, tömegével vonzotta a továbbtanulás előtt álló, általános iskolás diákokat és szüleiket. A fesztivál hagyományaihoz híven ez alkalommal sem csak a kérdéseiket tehették fel az érdeklődők, hanem rögvest gyakorlati ízelítőt is kaphattak. Kipróbálhatták magukat többek között autószerelésben, fodrászatban, robotikában, festésben, szakácsmesterségben, felszolgálásban és famegmunkálásban is.

A Szegedi Szakképzési Centrum Szakmafesztiválján az érdeklődő diákok ki is próbálhatták magukat a különböző szakmákban. Fotó: Karnok Csaba

A BYD is kitelepült a Szakmafesztiválra

A Szakmafesztivál résztvevőit Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy 10 iskola 21 ágazatának összesen 75 szakmájának képviselői települtek ki a Dugonics térre. Mellettük a Szegedi Szakképzési Centrum jelenlegi és reménybeli duális partnerei közül is több képviseltette magát. Előbbire a Szegedi Tudományegyetem, reménybeli duális partnerre pedig a BYD kínai elektromos autógyár volt példa, amelynek szakemberei egyik autómodelljüket is kiállították a téren, amelybe be is ülhettek az érdeklődő gyerekek és szüleik.

– A célunk az, hogy a pályaválasztás előtt álló, 7-8. osztályos diákoknak, valamint a karriermódosítás előtt álló felnőttek számára is tudjunk megfelelő alternatívát mutatni, bemutatni a szakképzés lehetőségeit. Továbbá, hogy ki is tudják próbálni ezeket a szakmákat, beszélgethessenek az érdeklődők gyakorlati oktatásvezetőkkel, tanárokkal, igazgatókkal és azokkal a cégekkel, akiknél a későbbiekben esetleg el tudnak majd helyezkedni. Egy egész életpályát tudunk bemutatni – mondta el Erdélyi Margit.