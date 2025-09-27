3 órája
Európa-bajnok technikusok és a BYD is megjelentek a Szakmafesztiválon – galériával, videóval
Jövőt választani sokféleképpen lehet, de kevés olyan élménydús mód van rá, mint amit a Szegedi Szakképzési Centrum kínált szombaton. A Szakmafesztivál ismét bizonyította, hogy a szakképzés egyrészt menő, másrészt az egyik legbiztosabb út a munkaerőpiaci sikerhez. A továbbtanulás előtt álló diákok ki is próbálhatták a szakmákat a robotikától a fodrászatig. A reménybeli duális partnerek között a BYD is kitelepült egy autócsodájával.
A Szegedi Szakképzési Centrum teljes szakképzési kínálata volt megismerhető az V. Szakmafesztiválon. A pályaorientációs szakmai napot szombaton a Dugonics téren rendezték meg, tömegével vonzotta a továbbtanulás előtt álló, általános iskolás diákokat és szüleiket. A fesztivál hagyományaihoz híven ez alkalommal sem csak a kérdéseiket tehették fel az érdeklődők, hanem rögvest gyakorlati ízelítőt is kaphattak. Kipróbálhatták magukat többek között autószerelésben, fodrászatban, robotikában, festésben, szakácsmesterségben, felszolgálásban és famegmunkálásban is.
A BYD is kitelepült a Szakmafesztiválra
A Szakmafesztivál résztvevőit Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy 10 iskola 21 ágazatának összesen 75 szakmájának képviselői települtek ki a Dugonics térre. Mellettük a Szegedi Szakképzési Centrum jelenlegi és reménybeli duális partnerei közül is több képviseltette magát. Előbbire a Szegedi Tudományegyetem, reménybeli duális partnerre pedig a BYD kínai elektromos autógyár volt példa, amelynek szakemberei egyik autómodelljüket is kiállították a téren, amelybe be is ülhettek az érdeklődő gyerekek és szüleik.
– A célunk az, hogy a pályaválasztás előtt álló, 7-8. osztályos diákoknak, valamint a karriermódosítás előtt álló felnőttek számára is tudjunk megfelelő alternatívát mutatni, bemutatni a szakképzés lehetőségeit. Továbbá, hogy ki is tudják próbálni ezeket a szakmákat, beszélgethessenek az érdeklődők gyakorlati oktatásvezetőkkel, tanárokkal, igazgatókkal és azokkal a cégekkel, akiknél a későbbiekben esetleg el tudnak majd helyezkedni. Egy egész életpályát tudunk bemutatni – mondta el Erdélyi Margit.
A Szegedi Szakképzési Centrum V. SzakmafesztiváljaFotók: Karnok Csaba
Szakmák, lehetőségek, milliárdos fejlesztések
A Szegedi Szakképzési Centrum Szakmafesztiválját Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A főispán elmondta, hogy vármegyénkben minimális a regisztrált álláskeresők száma, mindössze két százalék, ami azt mutatja, hogy aki dolgozni akar, viszonylag gyorsan találhat munkát. A vármegyei munkaerőpiac másik meghatározó jellemzőjeként azt emelte ki, hogy az álláskeresők is képzettek, azaz szakképzettséggel vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Rámutatott, hogy ebben oroszlánszerepet vállal a Szegedi Szakképzési Centrum és a Szegedi Tudományegyetem is.
Salgó László Péter arra is kitért, hogy komoly változások előtt áll a vármegyei munkaerőpiac, a jelenleginél is nagyobb igény lesz a szakképzett munkaerőre, hiszen olyan cégek jelennek meg, amelyek óriási foglalkoztatók, mint a BYD vagy a Rheinmetall, de régóta helyben lévő cégeknél is komoly fejlesztések zajlanak, mint például a Pick Szeged Zrt-nél.
Mihálffy Béla köszöntőjében azt emelte ki, hogy a Szakmafesztivál azért is egyedülálló lehetőséget kínál a továbbtanulás előtt álló diákoknak és szüleiknek, mert immár nem kell egyenként végigjárniuk minden szakképző intézményt, hanem egy helyen, egy időben szerezhetnek meg minden fontos információt a Szegedi Szakképzési Centrum minden képzéséről. Majd az országgyűlési képviselő örömteli bejelentést tett: a kormány 2,8 milliárd forint támogatást ítélt meg eszközbeszerzésre a Szegedi Szakképzési Centrum három iskolájának.
A szakképzés biztos jövőt ad
A fesztiválon részt vett Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára.
– A szakképzésben általános ösztöndíjat fizetünk a gyerekeknek, amely 8 és 16 ezer forinttól indul, majd a tanulmányok előrehaladtával akár 59 ezer forintig is el tud menni. A duális képzésbe bekapcsolódó gyerekek munkabért kapnak, ami 160 ezer forint is lehet. Ha pedig valaki leteszi a szakmai vizsgát, és elindul a nagybetűs élet felé, ott egy 300 ezer forintos pályakezdési juttatást tudunk a gyerekeknek adni – sorolta a helyettes államtitkár, miért érdemes a szakképzést választani, majd azzal folytatta, hogy a munkaerőpiaci megfelelésben a Szegedi Szakképzési Centrum az egyik legjobb, garantálja a biztos munkahelyet, nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, de a felsőoktatásba is egyenes út vezet az okleveles technikusi képzés elvégzése után.
A helyettes államtitkár azt is bejelentette, hogy vállalkozásfejlesztési roadshow-t indítottak, amely jövő héten Szegedre érkezik.
Világversenyen lettek dobogósok a szegedi technikusok
Pálmai Gergely köszöntője után kezet rázott a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum két korábban végzett diákjával, akik mindketten mechatronikai technikusi szakképzettséget szereztek, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatták tanulmányaikat, és idén elnyerték mechatronika kategóriában a bronzérmet az Euroskills Herning 2025 szakmák Európa-bajnoksága versenyen. Nagy Gergő és Fürj Ádám a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Festo Kft. támogatásával vett részt a dániai megmérettetésen.
Elmondták, hogy a versenyen egy gyártási folyamatot kellett bemutatniuk, aminek kivitelezésére kevesebb mint 15 óra állt rendelkezésükre. A kétméteres, komplett gyártósort is a versenyzőknek kellett megépíteniük, majd be is kellett programozniuk.
