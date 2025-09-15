szeptember 15., hétfő

Számítógép Álom

2 órája

Óriási lehetőség: több száz hibátlan, ingyen monitorra pályázhatnak iskolák és gyermekekkel foglalkozó szervezetek

Egy fő akár 10-15 ingyenes monitort is igényelhet a Mátrix Alapítvány legújabb jótékonysági akciójában. A Számítógép Álom program hibátlan eszközökkel segít, hogy technikai akadályok ne állhassanak többé a fejlődés útjába.

Delmagyar.hu

Elavult monitorok, villogó képernyők, lestrapált eszközpark – ezekre kínál most megoldást egy nagyszabású pályázati lehetőség. A Mátrix Alapítvány Számítógép Álom adományozási programja keretében iskolák, óvodák, tanodák és egyéb gyermekekkel foglalkozó szervezetek igényelhetnek modern, hibátlan állapotú számítógép-monitorokat, hogy hatékonyabban segíthessék a jövő generációját. 

Számítógép Álom
Használt, de hibátlan állapotú monitorokra lehet pályázni ingyenesen a Számítógép Álom program keretében: Fotó: Mátrix Alapítvány

Számítógép Álom: fejenként akár 15 monitort is lehet kérni

Négyszáz monitort osztanak ki a bohócdoktorok a Számítógép Álom jótékonysági akció keretében, amelyekre szeptemberben és októberben lehet pályázni az alapítvány weboldalán. Rácz Anett elnök elmondta, hogy a most elérhető monitorok használtak ugyan, de kiváló állapotúak és megbízhatóak, így hosszú évekre megoldást jelenthetnek tantermek, tanodák vagy gyermekotthonok informatikai kihívásaira.

A támogatás célcsoportja széles: iskolák, óvodák, egyesületek, alapítványok, gyermekvédelmi intézmények, kórházak és családsegítő szervezetek is jelentkezhetnek. Egy kérelmező akár 10-15 darab monitort is igényelhet, ami különösen nagy lehetőséget jelent azoknak, akik csoportos oktatásban, közösségi fejlesztésben vagy terápiás munkában használnák az eszközöket.

A tanévkezdés sem maradt támogatás nélkül

Alig csengettek még be, de a monitorosztás már a második nagyszabású tanévkezdési akció a Mátrix Alapítványnál. A tanszerosztás során több mint 500 rászoruló családnak osztottak ki iskolai felszereléseket (színes ceruzákat, grafitceruzákat, tollakat, füzeteket, zsírkrétákat, filctoll készleteket, vízfestéket és temperát), iskolatáskákat és tolltartókat, valamint szeretetcsokikat tartalmazó adományokat. 

– Ha a szülőknek nem kell az iskolakezdéshez szükséges eszközökre költeniük, akkor több pénz marad olyan létfontosságú kiadásokra, mint a cipő, az albérlet, a rezsi vagy éppen a menza – jegyezte meg Rácz Anett.  

 

