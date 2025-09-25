szeptember 25., csütörtök

Közélet

48 perce

Új fejezet a szegedi közéletben: megalakult a Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör

Címkék#Farkas Levente#Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör#szervezet

Szeged és térsége új szervezettel gazdagodott, amely a polgári értékek képviseletét és a közösség megerősítését tűzte ki céljául. A Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör célja, hogy a közélet online terében is aktív fórumot biztosítson a város és a térség ügyeinek megvitatására.

Delmagyar.hu

Elindult a Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör! – jelentette be Farkas Levente, Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, a szegedi Fidesz városi frakcióvezetője, a szegedi Fidelitas elnöke Facebook-oldalán. A szervezet a helyi közélet és a nemzeti, polgári értékek digitális képviseletét tűzte ki célul. A Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör találkozóhelyet kínál mindazoknak, akik felelősséget éreznek a város és a térség jövőjéért.

Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör tagjai.
A Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör alapítói közös célként fogalmazták meg a város és a térség jövőjének építését. Fotó: Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör Facebook-oldala

Megalakult a Szeged és Térsége Digitális Polgári Kör

Az alapítók hangsúlyozták: a közélet nagy része ma már online zajlik, ezért fontos, hogy legyen olyan fórum, ahol a térség ügyeiről első kézből tájékozódhatnak az emberek. A Digitális Polgári Kör célja, hogy megerősítse a polgári közösséget, közösen vitassák meg a várost és a hazát érintő ügyeket, valamint képviseljék a lokálpatrióta értékeket.

Széles összefogás Szeged és térsége jövőjéért

Az indulásnál helyi politikusok, egyházi személyek, vállalkozók és helyi közéleti szereplők is szerepet vállaltak. Hitvallásuk szerint a nemzeti, polgári és lokálpatrióta értékek képviselete nélkül nincs előrelépés, ezért arra biztatnak mindenkit, hogy csatlakozzon a közösséghez és aktívan vegyen részt Szeged és térsége sorsának alakításában.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

