Vészhelyzet a Fehértói halastavaknál – az aszály fenyegetheti a halállományt

Országos szinte bajban vannak a halgazdaságok és a halastavak. Tavaly a termelésben ugyan egy jó évük volt, 10 százalékkal több volt a haltermés, de az aszály miatt idén újra csökkenő mennyiséggel kell számolni. Utánajártunk, hogy a szegedi Fehértói halastórendszer vizeit mennyire viselte meg az idei súlyos aszályhelyzet. A Szegedfish Kft. ügyvezetője nyilatkozott lapunknak.

A Szegedfish halgazdaság szerencsére nem veszített állományából. Archív Fotó: Karnok Csaba

A Szegedfish halállománya így szenvedte el az aszályhelyzetet

Az idei nyári aszály a hazai halgazdaságokra is hatással van, azonban a Fehértói halastórendszerben egyelőre nincs ok az aggodalomra. Az ország második legnagyobb tórendszerében a vízmélység jellemzően 1,3-1,5 méter, ami a sekély tavakat rendkívül érzékennyé teszi a hőingadozást. A meleg víz 25 Celsius-fok felett romlásnak indíthatja a vízminőséget, csökkenhet az oxigéntartalom és kémia problémák is felüthetik fejüket. A Szegedfish szakemberei folyamatosan figyelik a tavakat, szükség esetén pedig vízzel pótolják, hogy oxigénnel dúsítják a rendszert. Ez többletenergiát és költséget jelent, hiszen a szivattyúkhoz villamos energia kell, de így viszont kordában tartható a vízminőség - mesélte Sztanó János a Szegedfish Kft. ügyvezetője.

Hozzátette, hogy a Fehértói halastórendszer vízellátása részben a térség belvizét összegyűjtő csatornákból, részben pedig a Tiszából történik. Az aszály idején, amikor belvíz nincs, akkor a Tiszából történő vízpótlás biztosítja a tavak megfelelő szintjét. Egy ideje ez már ingyenes, de volt, amikor fizetniük kellett a vízpótlásért. Ráadásul itt a szivattyúzás és a ráfordított munka jelent nagyobb költséget - tette hozzá Sztanó János.

Megnyugtatta lapunkat, hogy a halállomány egészségi állapotát folyamatosan ellenőrzik. Minden héten több tóból, több száz halat vizsgálnak meg, hogy nyomon követhessék a növekedésüket és az általános egészségi állapotukat. Az állatok takarmányozását a hőmérséklethez igazítják, ugyanis nagy hőingadozás esetén a halak étvágya csökken, ami átmeneti súlygyarapodást okoz, de szerencsére elhullás nem történt a szegedi vizekben.