Szegedi hírek

1 órája

Rácsok mögött is csengettek: padba ültek a Szegedi Fegyház és Börtön tanulói

Iskolapadba ült közel háromszáz elítélt. A tanév nem csupán az iskolákban, de a Szegedi Fegyház és Börtönben is kezdetét vette.

Kis Zoltán

„Itt van az ősz, itt van újra…” – írta Petőfi Sándor a versében, s ha szeptember, akkor vele együtt elérkezett az iskolakezdés ideje is. A Szegedi Fegyház és Börtön hatalmas lehetőséget nyújt az elítéltek számára. 

Szegedi Fegyház és Börtön
A tanév nemcsak a közoktatási intézményekben, hanem a Szegedi Fegyház és Börtönben is elkezdődött. Fotó: Szegedi Fegyház és Börtön.

Kezdetét vette a tanítás a Szegedi Fegyház és Börtön falai között 

A fogvatartottak a börtön falain belül általános- és középiskolába járhatnak, érettségizhetnek, a Pannon Oktatási Központ szervezésében elkezdhetik, vagy éppen befejezhetik a kint félbeszakadt tanulmányaikat, de akár szakmát is tanulhatnak - írta a Szeged Fegyház és Börtön. 

Az elítéltek körében népszerűek a szakképzettséget adó képzések. A Szegedi Szakképzési Centrum szervezésében tizennyolc burkoló és tizenhét szerkezetlakatos tanonc kezdte meg az utolsó évet, szeptembertől újabb kétkezi szakmát, villanyszerelői képzést hirdetett meg húsz fogvatartott számára a Nagyfa-Alföld Kft. 

Az oktatás a jövőt jelenti az elítéltek számára 

A fogvatartottak számára a tanulás nemcsak tudást, hanem önbecsülést és reményt is ad. A megszerzett ismeretekkel nagyobb eséllyel vághatnak neki a szabad életnek, hiszen egy szakma vagy bizonyítvány új lehetőségeket nyit meg előttük. A Szegedi Fegyház és Börtön közleményében hangsúlyozták: a tudás magabiztosságot ad, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a szabadulás után tartalmasabb életet éljenek.

Az elmúlt évtizedekben már több száz elítélt távozott a Szegedi Fegyház és Börtönből iskolai, szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal a kezében – olyan útravalóval, amely segítheti őket az újrakezdésben.

 

Szegedi hírek

