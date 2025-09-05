37 perce
Rácsok mögött is csengettek: padba ültek a Szegedi Fegyház és Börtön tanulói
Iskolapadba ült közel háromszáz elítélt. A tanév nem csupán az iskolákban, de a Szegedi Fegyház és Börtönben is kezdetét vette.
„Itt van az ősz, itt van újra…” – írta Petőfi Sándor a versében, s ha szeptember, akkor vele együtt elérkezett az iskolakezdés ideje is. A Szegedi Fegyház és Börtön hatalmas lehetőséget nyújt az elítéltek számára.
Kezdetét vette a tanítás a Szegedi Fegyház és Börtön falai között
A fogvatartottak a börtön falain belül általános- és középiskolába járhatnak, érettségizhetnek, a Pannon Oktatási Központ szervezésében elkezdhetik, vagy éppen befejezhetik a kint félbeszakadt tanulmányaikat, de akár szakmát is tanulhatnak - írta a Szeged Fegyház és Börtön.
Az elítéltek körében népszerűek a szakképzettséget adó képzések. A Szegedi Szakképzési Centrum szervezésében tizennyolc burkoló és tizenhét szerkezetlakatos tanonc kezdte meg az utolsó évet, szeptembertől újabb kétkezi szakmát, villanyszerelői képzést hirdetett meg húsz fogvatartott számára a Nagyfa-Alföld Kft.
Az oktatás a jövőt jelenti az elítéltek számára
A fogvatartottak számára a tanulás nemcsak tudást, hanem önbecsülést és reményt is ad. A megszerzett ismeretekkel nagyobb eséllyel vághatnak neki a szabad életnek, hiszen egy szakma vagy bizonyítvány új lehetőségeket nyit meg előttük. A Szegedi Fegyház és Börtön közleményében hangsúlyozták: a tudás magabiztosságot ad, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a szabadulás után tartalmasabb életet éljenek.
Az elmúlt évtizedekben már több száz elítélt távozott a Szegedi Fegyház és Börtönből iskolai, szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal a kezében – olyan útravalóval, amely segítheti őket az újrakezdésben.
