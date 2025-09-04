szeptember 4., csütörtök

Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyat tettek, amiről eddig csak sci-fikben történhetett

Gyakorlatilag meghekkelték az időt, miközben táncba hívták a kvantumtérben az elektronokat az ELI ALPS munkatársai. A szegedi fizikusok olyan jelenséget figyeltek meg, amit korábban lehetetlennek tartottak. Elektronok, amelyek különböző időpillanatokban születtek, mégis egyszerre érkeztek meg: mintha összehangolták volna az univerzum óráját. Ez az áttörés új korszakot nyithat a kvantumtechnológiában.

Delmagyar.hu

Az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet munkatársai újabb óriási jelentőségű áttörést értek el. Olyan felfedezéshez járultak hozzá, ami szó szerint új dimenziót nyit a kvantumvilág megértésében – tájékoztattak a szegedi fizikusok. A nemzetközi kutatócsoport egy vadonatúj technikával most először tudta kísérlettel szemléltetni, hogy az elektronok nemcsak térben, de időben is „interferálhatnak”. Egyszerűbben: egy atomból különböző időpontokban kiszabaduló elektronok mozgását sikerült úgy irányítaniuk, hogy azok mégis ugyanabba az energiaszintbe jussanak, és így hullámként „össze tudtak játszani” a kvantumtérben. 

szegedi fizikusok
A szegedi fizikusok felfedezése áttörést hozhat a kvantumtechnológiákban és az ultragyors elektronikában. A tudomány történetében ritkán látott jelentőségű eredmény született. Archív fotó:

A szegedi fizikusok meghekkelték az időt

Ez az úgynevezett időbeli kvantuminterferencia korábban csak elméleti sejtés lehetett, mert a megfigyeléséhez elképesztő pontosságú lézerekre és hihetetlenül érzékeny mérési módszerekre volt szükség. Az áttörést az ELI ALPS ultrarövid – attoszekundumos – lézerimpulzusai tették lehetővé. A szegedi kutatók úgy tudták időzíteni és beállítani a lézerek intenzitását, hogy a fotoionizáció során kibocsátott elektronok szinte „időn túli” kapcsolatba kerültek egymással.

Kvantumforradalom küszöbén: új korszak kezdődhet az elektronikában

A szegedi felfedezés gyakorlati hatása sem marad el. Ez a módszer segíthet jobban megérteni, hogyan viselkedik az anyag extrém körülmények között, például az intenzív lézerterek hatására. Az így nyert tudás kulcsfontosságú lehet a jövő kvantumszámítógépei, sőt az ultragyors elektronikai eszközök fejlesztése szempontjából is.

A kutatás eredményeiről korszakalkotó tudományos tanulmány született az olaszországi (milánói) állami tudományos-technológiai egyetem, a Lundi Egyetem, az olasz IFN-CNR, a svájci (zürichi) Szövetségi Műszaki Főiskola és persze oroszlánrészt vállalva a méréshez szükséges, bonyolult technikai feltételek megteremtésével, az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet kutatóinak együttműködésében. A tanulmányt a világ egyik legrangosabb fizikai szakfolyóirata, a Physical Review Letters közölte, amelyben rendszeresen publikálnak Nobel-díjas kutatók. Ez önmagában is jelzi: igazán nagy áttörés történt a kvantumfizika világában.

 

Szegedi hírek

