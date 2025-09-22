szeptember 22., hétfő

„Gyakoriak a késések és a gyalogosok sincsenek biztonságban” – a szegediek megreformálnák a kaotikus tömegközlekedést

Sokszor teljes káosz alakul ki csúcsidőben az utakon, megszaporodtak a villamosbalesetek és a járatkésések Szegeden. A szegedi tömegközlekedés helyzete miatt egyre több helyi lakos fejezi ki elégedetlenségét, kollektív bejelentést fontolgatnak.

Munkatársunktól

Megszaporodtak a villamosbalesetek és az ebből adódó járatkésések száma Szegeden. Egyre több helyi lakos fejezi ki elégedetlenségét a szegedi tömegközlekedés helyzete miatt, és kollektív lakossági bejelentésre buzdítják egymást. 

zegedi tömegközlekedés 2-es villamos vonala
A szegedi tömegközlekedés helyzetére panaszkodnak, kollektív lakossági bejelentést fontolgatnak. Illusztráció: Török János

Sűrűek a villamosbalesetek a szegedi tömegközlekedésben

A legtöbb panasz a Széchenyi tér és az Aradi vértanúk tere közötti szakaszra irányul. Azon a vonalon közlekedik ugyanis a 2-es villamos az Európa Ligettől a vasútállomásig, de ugyanitt halad át az 1-es vasútvillamos is, amely Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedik. A lakossági bejelentések szerint ezen a szakaszon hetente több baleset is történik, a torlódások miatt pedig nem ritka a 10 percnél is nagyobb késés. A helyiek emellett úgy érzik, hogy a jelenlegi forgalmi rend veszélyezteti a közlekedés biztonságát, különösen a gyalogosokét. 

– Szerintem elfogadhatatlan, hogy egy ilyen szűk utcában, ahol villamosok közlekednek, ekkora autósforgalom van. Ráadásul gyakoriak a késések és a gyalogosok sincsenek biztonságban – írják. 

A szegediek fejében egy konkrét terv is megszületett a helyzet és a veszélyek mérséklésére. Azt szeretnék, ha a Kelemen László és a Zrínyi utcában 8 és 14 óra között csak célforgalom haladhasson át. Szerintük a belváros szűk utcái helyett a kör- és sugárutakon kellene lebonyolítani az átmenő autósforgalmat. Azt tervezik, hogy javaslatukkal előállnak a városüzemeltetésnek is, mert úgy vélik, hogy csak ily módon érhetik el azt, hogy a döntéshozók napirendre vegyék a kérdést. 

Szinte az egész városban gyakoriak a késések

A panaszolók többsége úgy véli, hogy amíg nincs meg a régóta ígért harmadik híd, addig az autósforgalom egyszerű kizárása nem opció, mert nincs megfelelő kerülőútvonal. Többen felidézték, hogy már az Oskola utca átalakítása óta egyre nehezebb a belvárosi közlekedés, és az autómentesítés lépéseit a város olyan háttér-infrastruktúra nélkül kezdte meg, ami elvezetné a forgalmat. 

Felmerült ugyanakkor a parkolás kérdése is. Egyesek szerint a villamosforgalmat nem az átmenő autók, hanem sokkal inkább a rosszul parkoló járművek akadályozzák. Gyakran előfordul, hogy egy tükrével vagy elejével kilógó autó miatt nem fér el a villamos vagy a Tramtrain, a gyalogosok és a mellékutcákból kihajtók pedig szintén nem látnak rendesen a parkoló soroktól. Sokan ezért a parkolási rend szigorítását, a parkolóhelyek újragondolását látják a gyorsabb és reálisabb megoldásnak. Az ügyben kapcsolatosan felkerestük az illetékeseket, amint választ kapunk, beszámolunk róla. 

Rámutattak arra is, hogy a belvárosi villamosok késései bár bosszantóak, más városrészekről vagy környező településekről bejárva még súlyosabb a helyzet. A külvárosból induló buszok rendszeresen 20-30 perces késésekkel közlekednek. 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
