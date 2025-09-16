2 órája
Döbbenetes, mekkora pénz mozog a Szegedi Tudományegyetemen – a kancellár elárulta, mekkora az éves árbevétel
A legtöbben talán nem is sejtik, mekkora pénz mozog ma már a hazai felsőoktatásban. A Szegedi Tudományegyetem éves árbevétele olyan mértékű, hogy bármelyik hazai nagyvállalat megirigyelhetné. Egy friss megállapodás kapcsán derült fény arra, hogy pontosan mekkora összegről van szó. A szám, amit a kancellár elárult, megdöbbentő.
A Szeged Tudományegyetem immár a hallgatói pénzügyi tudatosságának előmozdítását is zászlajára tűzte. Az SZTE kedden kötött e célból együttműködési megállapodást az OTP Fáy Alapítvánnyal. Az ünnepélyes szerződéskötés alkalmával az is kiderült, mennyi a Szegedi Tudományegyetem éves árbevétele.
Kiderült, a Szegedi Tudományegyetem igazi pénzügyi nagyágyú
Fendler Judit, az SZTE kancellárja osztotta meg a nyilvánossággal a megdöbbentő összeget, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy a Szegedi Tudományegyetem immár teljes egészében nagyvállalatként, meghatározó piaci szereplőként működik, amely rajta lehetne a hazai Top 100 nagyvállalat listáján.
A kancellár az SZTE 260-270 milliárdos éves árbevételéről számolt be, hangsúlyozván, hogy az OTP mondhatni „öldöklő versenyben vitte el az egyetem számlavezetését”.
Ingyenes pénzügyi képzést kapnak az SZTE hallgatói
Rovó László rektor elmondta, a Szegedi Tudományegyetem és az OTP Fáy Alapítvány együttműködése a hallgatók pénzügyi tudatosságának fejlesztését célozza. Csejtei Ildikó ügyvezető az alapítványról elmondta, hogy annak alapítója és fő finanszírozója az OTP Bank, ezért tudják képzéseiket ingyen kínálni, ugyanakkor közhasznú alapítványként a bank üzleti érdekeitől függetlenül működnek. Idén már csaknem 70 ezer fiatalt – általános iskolásoktól az egyetemistákig – oktatnak országszerte az úgynevezett jövőtudatosság akadémia program keretében a pénzügyi tudatosságra.
A Szegedi Tudományegyetem számára digitális tananyagot fejlesztett az alapítvány, amely pénzügyi alapműveltségi programot foglal magában, kiemelt hangsúlyt fektetve a gyakorlati tudás átadására. Az e-learning tananyag elsőként a Gazdaságtudományi Karon lesz elérhető.
Pénzügyi tudatosság: a tinédzserek kenterbe vágják a felnőtteket
Csejtei Ildikó arra is kitért, hogy az OECD legutóbbi felmérése szerint a magyar, felnőtt korosztály európai viszonylatban átlagon alul teljesít a pénzügyi tudatosság terén, ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a 15 évesek már sokkal jobb eredményeket értek el a PISA (nemzetközi tanulói teljesítménymérés program) által végzett felmérések során ugyanezen a területen.
A felmérési eredmények kapcsán Fendler Judit kancellár előrevetítette, hogy az alapítvány pénzügyi tudatossági programját érdemes lehet a jövőben a hallgatókon túl a teljes egyetemi közösség, az SZTE mind a 12 ezer dolgozója számára elérhetővé tenni.
