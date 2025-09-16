Döbbenetes, mekkora pénz mozog a Szegedi Tudományegyetemen – a kancellár elárulta, mekkora az éves árbevétel

A Szeged Tudományegyetem immár a hallgatói pénzügyi tudatosságának előmozdítását is zászlajára tűzte. Az SZTE kedden kötött e célból együttműködési megállapodást az OTP Fáy Alapítvánnyal. Az ünnepélyes szerződéskötés alkalmával az is kiderült, mennyi a Szegedi Tudományegyetem éves árbevétele.

Fendler Judit kancellár az SZTE és az OTP Fáy Alapítvány együttműködés megállapodásának ünnepélyes aláírása során árulta el a Szegedi Tudományegyetem döbbenetes éves árbevételét. Fotó: Gémes Sándor

Kiderült, a Szegedi Tudományegyetem igazi pénzügyi nagyágyú

Fendler Judit, az SZTE kancellárja osztotta meg a nyilvánossággal a megdöbbentő összeget, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy a Szegedi Tudományegyetem immár teljes egészében nagyvállalatként, meghatározó piaci szereplőként működik, amely rajta lehetne a hazai Top 100 nagyvállalat listáján.

A kancellár az SZTE 260-270 milliárdos éves árbevételéről számolt be, hangsúlyozván, hogy az OTP mondhatni „öldöklő versenyben vitte el az egyetem számlavezetését”.

Ingyenes pénzügyi képzést kapnak az SZTE hallgatói

Rovó László rektor elmondta, a Szegedi Tudományegyetem és az OTP Fáy Alapítvány együttműködése a hallgatók pénzügyi tudatosságának fejlesztését célozza. Csejtei Ildikó ügyvezető az alapítványról elmondta, hogy annak alapítója és fő finanszírozója az OTP Bank, ezért tudják képzéseiket ingyen kínálni, ugyanakkor közhasznú alapítványként a bank üzleti érdekeitől függetlenül működnek. Idén már csaknem 70 ezer fiatalt – általános iskolásoktól az egyetemistákig – oktatnak országszerte az úgynevezett jövőtudatosság akadémia program keretében a pénzügyi tudatosságra.

A Szegedi Tudományegyetem számára digitális tananyagot fejlesztett az alapítvány, amely pénzügyi alapműveltségi programot foglal magában, kiemelt hangsúlyt fektetve a gyakorlati tudás átadására. Az e-learning tananyag elsőként a Gazdaságtudományi Karon lesz elérhető.

Pénzügyi tudatosság: a tinédzserek kenterbe vágják a felnőtteket

Csejtei Ildikó arra is kitért, hogy az OECD legutóbbi felmérése szerint a magyar, felnőtt korosztály európai viszonylatban átlagon alul teljesít a pénzügyi tudatosság terén, ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a 15 évesek már sokkal jobb eredményeket értek el a PISA (nemzetközi tanulói teljesítménymérés program) által végzett felmérések során ugyanezen a területen.