Őrület, milyen kutatások zajlanak a városban: a Szegedi Tudományegyetem csapatai a világ legsúlyosabb problémáin dolgoznak – galériával

A Szegedi Tudományegyetem idén a legnagyobb nyertese az országos HU-rizont Programnak – derült ki a HU-rizont Roadshow első állomásán, amelynek csütörtökön adott otthont az SZTE. A támogatási program Magyarország első számú nemzetközi kutatási együttműködési programja, amely 4 kontinens 25 országának 91 partnerintézményét kapcsolja össze.

Rovó László rektor köszöntőjében rámutatott, hogy nem véletlen, hogy a Szegedi Tudományegyetem lett idén a HU-rizont Program legnagyobb nyertese. Fotó: Karnok Csaba

Brüsszel zár, Magyarország nyit: a HU-rizont Program új korszakot kezdett a nemzetközi kutatásban

A HU-rizont Programot 2024-ben azért indítottuk útjára, mert amikor Brüsszel az igazságtalan döntésével kizárja a magyar kutatókat az európai együttműködésekből, akkor mi még inkább nyitunk a világra, és nemcsak Európára, de Európán túlra is. A HU-rizont Program célja, hogy a magyar modellváltó egyetemek a világ legjobb egyetemeivel alakítsanak ki új, vagy erősítsenek meg már létező kutatási együttműködéseket

– mondta Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, aki videóüzenetben köszöntötte a roadshow résztvevőit.

Tavaly 12 milliárd forint keretösszegből 30 projektet támogattak, amelyek a világ TOP 100-as rangsoraiban jegyzett, külföldi egyetemekkel együttműködésben zajlanak, és amelyek közül nyolc a Szegedi Tudományegyetem berkeiben fut.

Bódis László elmondta, hogy idén újra meghirdették a programot, amelyre most 132 pályázat érkezett be 51 milliárd forint támogatási igénnyel. A támogatói döntéseket a tervek szerint novemberben meghozzák, hogy jövő év januárjában elindulhassanak az új kutatási együttműködések.

A HU-rizont tehát egy zászlóshajó program a magyar kutatási ökoszisztéma nemzetközi erőtérbe való bekapcsolása területén. 2026-ban is folytatjuk a programot, terveink szerint már az első negyedévben meghirdetjük

– mondta a helyettes államtitkár.

A Szegedi Tudományegyetem a program legnagyobb nyertese

Rovó László, az SZTE rektora köszöntőjében arra mutatott rá, hogy nem véletlen az, hogy a Szegedi Tudományegyetem a HU-rizont Program támogatási keretének több mint egynegyedét elnyerte, annak fényében, hogy innováció kategóriában a szegedi egyetem kapta idén Az Év Egyeteme 2025 díjat. A rektor úgy fogalmazott, hogy a szegedi kutatások a világ központi kérdéseivel foglalkoznak.