Őrület, milyen kutatások zajlanak a városban: a Szegedi Tudományegyetem csapatai a világ legsúlyosabb problémáin dolgoznak – galériával
Brüsszel falakat, Magyarország hidakat épít. A Szegedi Tudományegyetem a HU-rizont Program legnagyobb nyerteseként Európán túlra is kiterjeszti kutatási együttműködéseit: japán, amerikai, ausztrál és szingapúri egyetemekkel is együttműködik. Betegségek, környezeti kockázatok, mesterséges intelligencia: az SZTE kutatásai a világ legsürgetőbb kérdéseire keresik a válaszokat.
A Szegedi Tudományegyetem idén a legnagyobb nyertese az országos HU-rizont Programnak – derült ki a HU-rizont Roadshow első állomásán, amelynek csütörtökön adott otthont az SZTE. A támogatási program Magyarország első számú nemzetközi kutatási együttműködési programja, amely 4 kontinens 25 országának 91 partnerintézményét kapcsolja össze.
Brüsszel zár, Magyarország nyit: a HU-rizont Program új korszakot kezdett a nemzetközi kutatásban
A HU-rizont Programot 2024-ben azért indítottuk útjára, mert amikor Brüsszel az igazságtalan döntésével kizárja a magyar kutatókat az európai együttműködésekből, akkor mi még inkább nyitunk a világra, és nemcsak Európára, de Európán túlra is. A HU-rizont Program célja, hogy a magyar modellváltó egyetemek a világ legjobb egyetemeivel alakítsanak ki új, vagy erősítsenek meg már létező kutatási együttműködéseket
– mondta Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, aki videóüzenetben köszöntötte a roadshow résztvevőit.
Tavaly 12 milliárd forint keretösszegből 30 projektet támogattak, amelyek a világ TOP 100-as rangsoraiban jegyzett, külföldi egyetemekkel együttműködésben zajlanak, és amelyek közül nyolc a Szegedi Tudományegyetem berkeiben fut.
Bódis László elmondta, hogy idén újra meghirdették a programot, amelyre most 132 pályázat érkezett be 51 milliárd forint támogatási igénnyel. A támogatói döntéseket a tervek szerint novemberben meghozzák, hogy jövő év januárjában elindulhassanak az új kutatási együttműködések.
A HU-rizont tehát egy zászlóshajó program a magyar kutatási ökoszisztéma nemzetközi erőtérbe való bekapcsolása területén. 2026-ban is folytatjuk a programot, terveink szerint már az első negyedévben meghirdetjük
– mondta a helyettes államtitkár.
A Szegedi Tudományegyetem a program legnagyobb nyertese
Rovó László, az SZTE rektora köszöntőjében arra mutatott rá, hogy nem véletlen az, hogy a Szegedi Tudományegyetem a HU-rizont Program támogatási keretének több mint egynegyedét elnyerte, annak fényében, hogy innováció kategóriában a szegedi egyetem kapta idén Az Év Egyeteme 2025 díjat. A rektor úgy fogalmazott, hogy a szegedi kutatások a világ központi kérdéseivel foglalkoznak.
A HU-rizont Program új korszakot kezdett a nemzetközi kutatásbanFotók: Karnok Csaba
Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese azt emelte ki, hogy a nyertes projektek olyan társadalmi és gazdasági problémákra fókuszálnak, amelyek nekünk, magyaroknak fontosak elsősorban. Ugyanis a nemzetközi együttműködések a magyar kutatócsoportok vezetésével zajlanak. A program másik nagy előnyeként emelte ki, hogy a HU-rizont ösztönzi a vezető kutatókat fiatal kollégáik bevonására a zömmel hároméves futamidejű projektekbe.
SZTE a nemzetközi élvonalban: betegségek, műanyagszennyezés, mesterséges intelligencia terén is
A HU-rizont Program SZTE-n futó projektjei a legkülönfélébb tudományterületeket és témákat érintik, a roadshow nyitórendezvényén minden kutatócsoport vezetője röviden bemutatta tevékenységüket, céljaikat.
Boros Mihály csapata a heidelbergi és a bécsi egyetemmel együttműködve keres új utakat az emésztőrendszer vérellátási zavarainak korai kimutatásában. A Gácser Attila vezetésével zajló projekt kutatói világelsőként valósíthatják meg a hatékony mRNS alapú vakcinák és terápiás lehetőségek fejlesztését a Candida gombafajok ellen, együttműködésben amerikai és londoni egyetemmel. Farkas Klaudia kutatócsoportjával a gyulladásos bélbetegségek kezelésére fejleszt új eljárásokat, Röst Gergely amerikai és japán kutatókkal együttműködő csapatával azon dolgozik, hogy Szeged legyen a járványok elleni küzdelem egyik globális központja. Máléth József vezetésével olyan projekt fut angol és német egyetemi együttműködéssel, amelyben a műanyag mikro- és nanorészecskék emberi egészségre gyakorolt hatását elemzik, Szilágyi István csapata pedig svájci és ausztráliai egyetemmel fogott össze, hogy a mezőgazdasági termelékenységre és élelmiszerbiztonságra vonatkozóan vizsgálják a globálisan egyre csak növekvő műanyagszennyezés hatásait.
Bozóki Zotán csapata a Glasgow-i Egyetem kutatóival közösen a környezetállapot-megfigyelés hagyományos analitikai mérési módszereinek versenyképes alternatívájává váló fotoakusztikus rendszereket kutatják. Jelasity Márk pedig csapatával, német és szingapúri egyetemi együttműködéssel mesterséges intelligencia algoritmusokat kutatnak, amelyek az adatvezérelt, mély gépi tanulási megoldásokat hozzák közelebb az emberi gondolkodáshoz.
