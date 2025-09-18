szeptember 18., csütörtök

Fejlesztés

37 perce

Több mint egymillió euróból fejlesztik az egészégügyet, több ezer beteg gyógyulhat gyorsabban

Címkék#projekt#pályázat#szte

Európai Uniós pályázat segítségével korszerűsítik az egészségügyi ellátást Szeged és Temesvár térségében. A Szegedi Tudományegyetem több mint egymillió eurós támogatáshoz jut a fejlesztés révén.

Delmagyar.hu

Szeged és Temesvár térségében tovább növelik az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést és erősítik az egészségügyi rendszerek ellenálló képességét egy Európai Uniós román-magyar pályázattal. A projekt különös hangsúlyt fektet a sebészeti betegségek kezelésére és a minimálisan invazív ellátás előmozdítására, miközben az e-egészségügyi eszközök bevezetésével támogatja az intézményi ellátásról a család- és közösségközpontú egészségügyi ellátásra való átállást. Ennek érdekében a legkorszerűbb orvosi berendezéseket vásárolják meg és a sebészeti betegségek innovatív informatikai megoldásaiba ruháznak be, amely évente legalább 5500 beteg javát szolgálja a határ két oldalán. További cél a közös kapacitásépítés és az értékes tapasztalatok cseréjének elősegítése 160 egészségügyi szakember között, akik aktívan részt vesznek a minimálisan invazív eljárásokra és a vastagbélrák sebészeti kezelésére összpontosító képzési programokban. 

Szegedi Tudományegyetem
Támogatásban részesül a Szegedi Tudományegyetem. Fotó: Shutterstock

Támogatást kap a Szegedi Tudományegyetem

A projekt célja a klinikák korszerűsítése eszközök beszerzésével, illetve digitális megoldások bevezetésével. A közel 2 és fél millió eurós projektben a temesvári Victor Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház mellett a Szegedi Tudományegyetem vesz részt konzorciumi partnerként és a legnagyobb összeghez, 1,2 millió eurós támogatáshoz jut általa.

 

