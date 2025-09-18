Több mint egymillió euróból fejlesztik az egészégügyet, több ezer beteg gyógyulhat gyorsabban

Szeged és Temesvár térségében tovább növelik az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést és erősítik az egészségügyi rendszerek ellenálló képességét egy Európai Uniós román-magyar pályázattal. A projekt különös hangsúlyt fektet a sebészeti betegségek kezelésére és a minimálisan invazív ellátás előmozdítására, miközben az e-egészségügyi eszközök bevezetésével támogatja az intézményi ellátásról a család- és közösségközpontú egészségügyi ellátásra való átállást. Ennek érdekében a legkorszerűbb orvosi berendezéseket vásárolják meg és a sebészeti betegségek innovatív informatikai megoldásaiba ruháznak be, amely évente legalább 5500 beteg javát szolgálja a határ két oldalán. További cél a közös kapacitásépítés és az értékes tapasztalatok cseréjének elősegítése 160 egészségügyi szakember között, akik aktívan részt vesznek a minimálisan invazív eljárásokra és a vastagbélrák sebészeti kezelésére összpontosító képzési programokban.

Támogatásban részesül a Szegedi Tudományegyetem. Fotó: Shutterstock

Támogatást kap a Szegedi Tudományegyetem

A projekt célja a klinikák korszerűsítése eszközök beszerzésével, illetve digitális megoldások bevezetésével. A közel 2 és fél millió eurós projektben a temesvári Victor Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház mellett a Szegedi Tudományegyetem vesz részt konzorciumi partnerként és a legnagyobb összeghez, 1,2 millió eurós támogatáshoz jut általa.