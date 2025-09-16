Szent-Györgyi Albert szavai ma is irányt mutatnak a Szegedi Tudományegyetem számára

Idén is paprikakoszorúval díszítette a Szegedi Tudományegyetem vezetése Szent-Györgyi Albert Dugonics téri emlékhelyét a Nobel-díjas tudós, az SZTE hajdani rektora születésének évfordulója alkalmából. A világhírű biokémikus egész alakos szobránál Rovó László rektor mondott ünnepi beszédet, amelyben Klebelsberg Kunó, egykori kultuszminiszter elévülhetetlen érdemeit is felidézte abban, hogy Szent-Györgyi Albert 1930-ban hazatért Angliából és átvette a Kolozsvárról Szegedre áthelyezett tudományegyetem biokémiai tanszékének vezetését.

A Nobel-díjas tudós, a Szegedi Tudományegyetem volt rektorának egész alakos szobránál Rovó László rektor és Fendler Judit kancellár helyezte el a paprikakoszorút. Fotó: Gémes Sándor

A rektor ünnepi beszédében a C-vitamin felfedezőjének nem csak tudományos zsenialitását, de mély emberségéből fakadó bölcsességét és békeszeretetét is kiemelte.

„Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap” – idézte Szent-Györgyi szavait, amelyek a Szegedi Tudományegyetem számára örök érvényű iránytűként szolgálnak.

Az ünnepségen közreműködtek az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai: verset Szerencsés Kira hetedik osztályos tanuló mondott, az iskola kórusa pedig Radnóti Miklós Bájoló című versének megzenésített változatát adta elő.