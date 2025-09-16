szeptember 16., kedd

Megemlékezés

2 órája

Szent-Györgyi Albert szavai ma is irányt mutatnak a Szegedi Tudományegyetem számára

Címkék#Rovó László#Nobel-díjas#Szent-Györgyi Albert#megemlékezés#Szegedi Tudományegyetem#Szeged

Nem csak a tudományban, de a szívekben is nyomot hagyott Szeged első Nobel-díjas büszkesége. A Szegedi Tudományegyetem születésének évfordulóján paprikakoszorúval tisztelgett a C-vitamin felfedezője, Szent-Györgyi Albert emléke előtt.

Delmagyar.hu

Idén is paprikakoszorúval díszítette a Szegedi Tudományegyetem vezetése Szent-Györgyi Albert Dugonics téri emlékhelyét a Nobel-díjas tudós, az SZTE hajdani rektora születésének évfordulója alkalmából. A világhírű biokémikus egész alakos szobránál Rovó László rektor mondott ünnepi beszédet, amelyben Klebelsberg Kunó, egykori kultuszminiszter elévülhetetlen érdemeit is felidézte abban, hogy Szent-Györgyi Albert 1930-ban hazatért Angliából és átvette a Kolozsvárról Szegedre áthelyezett tudományegyetem biokémiai tanszékének vezetését. 

Szegedi Tudományegyetem
A Nobel-díjas tudós, a Szegedi Tudományegyetem volt rektorának egész alakos szobránál Rovó László rektor és Fendler Judit kancellár helyezte el a paprikakoszorút.  Fotó: Gémes Sándor

A rektor ünnepi beszédében a C-vitamin felfedezőjének nem csak tudományos zsenialitását, de mély emberségéből fakadó bölcsességét és békeszeretetét is kiemelte. 

„Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap” – idézte Szent-Györgyi szavait, amelyek a Szegedi Tudományegyetem számára örök érvényű iránytűként szolgálnak. 

Az ünnepségen közreműködtek az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai: verset Szerencsés Kira hetedik osztályos tanuló mondott, az iskola kórusa pedig Radnóti Miklós Bájoló című versének megzenésített változatát adta elő.

 

 

