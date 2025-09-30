szeptember 30., kedd

Időutazás a síneken

4 órája

Csúcsra jár a nosztalgia: retró villamosok lepik el a várost

Címkék#szkt#nosztalgia járat#villamosközlekedés#nosztalgiavillamos#múltidézés

Legendás járművek térnek vissza a sínekre, amelyeken bárki normál áron utazhat, nem kell felárat fizetni. A szegedi villamosközlekedés fennállásának 117. évfordulója alkalmából a Bengáli, az MWG 12-es nosztalgia villamos és a 313+314-es pályaszámú nosztalgia ikerkocsik szállítják majd az utasokat. Íme a pontos indulási időpontok listája.

Delmagyar.hu

A szegedi villamosközlekedés fennállásának 117. évfordulóját ünnepelhetjük október 1-jén. Ebből az alkalomból a Szegedi Közlekedési Társaság visszahozza a város ikonikus járműveit a sínekre, hogy nosztalgiával és feledhetetlen élménnyel ajándékozzák meg az utasokat.

Visszatérnek a retró járatok a szegedi villamosközlekedésbe.
A szegedi villamosközlekedés születésnapja alkalmából a nosztalgia jegyében telik a hét: szerdán és szombaton is matuzsálemi járatok suhannak Szegeden át. Illusztráció: DM

Szegedi villamosközlekedés legendái térnek vissza 

Szerdán a 2-es villamos vonalán két igazi ritkaság suhan újra a síneken: a legendás 813-as pályaszámú FVV csuklós villamos (közismert nevén Bengáli), valamint az MWG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos. Reggeltől kora délelőttig bárki megtapasztalhatja, milyen érzés volt évtizedekkel ezelőtt zakatolni Szeged utcáin. A legendás járművek nemcsak közlekedési eszközök, de mozgó időgépek, amelyek azonnal visszarepítik utasaikat a város múltjába. Felárat nem kell fizetni, a normál díjszabás mellett, érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet az ikonikus járműveken utazni.

Az MWG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos 9.45-kor kiáll a Szeged Pláza megállóhelyre, ahol Knezevics Viktor ügyvezető igazgató és Németh Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető emléklapot ad át a Szegedi Közlekedési Társaság főmérnökségein a villamos üzem területén dolgozó kiváló munkásoknak. Majd a nosztalgia villamos 10:15 -kor indul el „K” jelzéssel Szeged vasútállomásra, majd 13:35-ig közlekedik Szeged vasútállomás és Szeged Pláza megállóhelyek között a következő indulási időpontokkal: 

  • Rókus vasútállomásról (Pláza): 10:15
  • Európa Ligetről: 11:10, 12:10, 13:10
  • Szeged vasútállomásról: 10:35, 11:35, 12:35, 13:35

A 813-as pályaszámú FVV csuklós villamos pontos indulási időpontjai: 

  • Európa ligetről: 7:10, 8:15
  • Szeged vasútállomásról: 7:35, 8:43

Hétvégén járatják csúcsra a nosztalgiát: késő estig jár a Bengáli és a nosztalgia ikerkocsik

A szegedi villamosközlekedés ünnepének igazi csúcspontja azonban október 4-én, szombaton jön el. Ekkor a 2-es vonalon nemcsak a 813-as nosztalgia FVV villamos gördül ki a remízből, hanem a 313+314-es pályaszámú légfékes ikerkocsi is, amely villamos ritkaságszámba megy a hazai síneken. A szerelvények délutántól egészen késő estig szállítják az utasokat.

A 813-as pályaszámú FVV csuklós nosztalgia villamos szombati indulási időpontjai:

  • Európa ligetről: 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:45, 18:35, 19:35
  • Szeged vasútállomásról: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:10, 19:00, 20:00

A 313+314-es pályaszámú nosztalgia ikerkocsi szombati indulási időpontjai:

  • Európa ligetről: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:56, 18:50, 19:50
  • Szeged vasútállomásról: 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:21, 19:15, 20:13

Fotóalbumot készítenek Szeged 117 éves villamos-történetéből

A szegedi villamos 117. évfordulójának alkalmából egy gigantikus fotóalbum összeállítását is meghirdette a Szegedi Közlekedési Társaság, amelyhez a lakosságtól várnak képeket. A beküldött fotókat nyilvános galériába rendezik, ahol bárki megcsodálhatja a város ikonikus járműveit a legkülönfélébb nézőpontokból. Hangsúlyozták, a gyűjtés nem pályázat, hanem a szegedi villamosközlekedés születésnapjának közös ünneplése, amelynek célja, hogy minél több emléket, pillanatot sikerüljön összegyűjteni. Képet itt lehet beküldeni október 12-ig, like-olni pedig a társaság honlapján lehet majd. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

