Csúcsra jár a nosztalgia: retró villamosok lepik el a várost

A szegedi villamosközlekedés fennállásának 117. évfordulóját ünnepelhetjük október 1-jén. Ebből az alkalomból a Szegedi Közlekedési Társaság visszahozza a város ikonikus járműveit a sínekre, hogy nosztalgiával és feledhetetlen élménnyel ajándékozzák meg az utasokat.

A szegedi villamosközlekedés születésnapja alkalmából a nosztalgia jegyében telik a hét: szerdán és szombaton is matuzsálemi járatok suhannak Szegeden át. Illusztráció: DM

Szegedi villamosközlekedés legendái térnek vissza

Szerdán a 2-es villamos vonalán két igazi ritkaság suhan újra a síneken: a legendás 813-as pályaszámú FVV csuklós villamos (közismert nevén Bengáli), valamint az MWG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos. Reggeltől kora délelőttig bárki megtapasztalhatja, milyen érzés volt évtizedekkel ezelőtt zakatolni Szeged utcáin. A legendás járművek nemcsak közlekedési eszközök, de mozgó időgépek, amelyek azonnal visszarepítik utasaikat a város múltjába. Felárat nem kell fizetni, a normál díjszabás mellett, érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet az ikonikus járműveken utazni.

Az MWG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos 9.45-kor kiáll a Szeged Pláza megállóhelyre, ahol Knezevics Viktor ügyvezető igazgató és Németh Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető emléklapot ad át a Szegedi Közlekedési Társaság főmérnökségein a villamos üzem területén dolgozó kiváló munkásoknak. Majd a nosztalgia villamos 10:15 -kor indul el „K” jelzéssel Szeged vasútállomásra, majd 13:35-ig közlekedik Szeged vasútállomás és Szeged Pláza megállóhelyek között a következő indulási időpontokkal:

Rókus vasútállomásról (Pláza): 10:15

Európa Ligetről: 11:10, 12:10, 13:10

Szeged vasútállomásról: 10:35, 11:35, 12:35, 13:35

A 813-as pályaszámú FVV csuklós villamos pontos indulási időpontjai:

Európa ligetről: 7:10, 8:15

Szeged vasútállomásról: 7:35, 8:43

Hétvégén járatják csúcsra a nosztalgiát: késő estig jár a Bengáli és a nosztalgia ikerkocsik

A szegedi villamosközlekedés ünnepének igazi csúcspontja azonban október 4-én, szombaton jön el. Ekkor a 2-es vonalon nemcsak a 813-as nosztalgia FVV villamos gördül ki a remízből, hanem a 313+314-es pályaszámú légfékes ikerkocsi is, amely villamos ritkaságszámba megy a hazai síneken. A szerelvények délutántól egészen késő estig szállítják az utasokat.