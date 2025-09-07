2 órája
A pusztamérgesi középiskolából tíz év alatt szellemiskola lett – az egykor élettel teli épület ma már csak omladozó falak és üres termek sora – videóval
Közel 30 éve, 1996-ban nyitotta meg kapuit a település és a megye határán épült pusztamérgesi középiskola, ami akkori nevén a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium tagintézményeként működött. Alig 20 évig, 2015-ig, azóta szellemiskola lett belőle. Nincs benne élet, már a sulit túlélő konyha sem működik, mindenütt a pusztulás jelei. Újrahasznosítása költséges felújítást igényelne – urbex.
A pusztamérgesi középiskola, pontosabban az épülete – mert ennyi maradt belőle – a buszforduló közelben van. A szomszédságában élő Zoltán hívta fel a figyelmünket, arra, hogy zajlik a kipakolása, a kiürítése, legutóbb és legutoljára a héten hétfőn jártak ott kocsikkal. Ahogy informátorunk fogalmazott: vandál munkát végeztek – de székeket, egy szekrényt és bútortörmeléket még találtunk, azonkívül a radiátorok, az ajtók és ablakok maradtak meg. Elhagyatottan áll, középiskolából szellemiskola lett.
Tele élettel
A sulit az egyik német tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália, a megyei önkormányzat és Pusztamérges lakosságának az összefogása hívta életre 1996-ban, hogy a környékbeli végzett általános iskolásoknak továbbtanulási lehetőséget, hasznosítható szakmát, képesítést biztosítson. Ez alig 20 évig tartott. 2015-től szüneteltették az oktatást, és az nem is indult újra, elfogytak a diákok, illetve a hasonló karakterű oktatás és képzés átkerült a mórahalmi Tóth János Technikumba. Megjegyzendő: a konyha még pár évig működött, erről árulkodik a Covid-járvány miatti belépési tilalmat rögzítő cetli.
– A falu és a környék a sulinak köszönhetően tele volt élettel, rendezvényeknek, családi összejöveteleknek, osztálytalálkozóknak adott otthont, ez is hiányzik. Szerettük az iskolát... – jelentette ki Zoltán.
Gyere el hozzánk!
Tizenkét perces bemutatkozó filmet találtunk a neten az iskoláról. Megmutatja a tanintézmény mindennapjait, a bejáró és a kollégista diákokat – az A és a B épületben helyet kapott fiú- és lánykollégium és konyha is, utóbbiról már volt szó –, ahogy tanulnak, szórakoznak, üdítőt és nasit vesznek a büfében, ebédelnek, tornáznak, sportnapon és főzőversenyen vesznek részt, megrendezték a Tour de Pusztát is, volt sulirádió és filmklub. Az épületekben számítógépek, padok, miundenütt rengeteg virág, mosolygó fiúk és lányok. A film azzal zárult: Gyere el hozzánk! Elfogadtam az invitálást, igaz, már a pusztamérgesi vizit után láttam a bemutatkozó mozit.
Most szellemiskola
Pusztamérges szélén, a megyehatárhoz közel épült fel az iskola. Körbejártam. Mindenütt a pusztulás, az enyészet nyomai: leomlott vakolat, az ablakon-ajtón bepillantva üres helyiségek, csak a csupasz falak maradtak, a kollégiumhoz vezető lépcső fakorlátja erősen mozog és korhadt, nem ajánlatos nekitámaszkodni. A sportpályán töredezett az aszfalt, autógumik sorakoznak rajta – ki tudja, mióta? –, a kosárháló tépett-szakadt, akárcsak az A épület homlokzatán a magyar és az uniós zászló. A talált pár székről és kisebb szekrényről már szóltunk, és bár már mindent elvittek, egy állványt odaláncoltak a lépcsőkorláthoz – az állvány, a lakat és a lánc is rozsdás. A területet, információink szerint, a pusztamérgesi önkormányzat gondozza.
És a jövő?
Úgy tudjuk, az egykori középiskola, az épületek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gondozásában, vagyis az állam tulajdonában vannak. Korábban, évekkel ezelőtt szó volt arról, hogy az ingatlanokat átveszi az önkormányzat, és információink szerint, ez jelenleg is napirenden van. Papp Sándor polgármester megkeresésünkre elmondta, tudja, hogy az épületeket teljesen kiürítették, azok sorsáról még nem döntött a képvisel-testület. Az még a hozzám hasonló teljesen laikusnak is egyértelmű, hogy az újrahasznosításhoz alapos felújításra, nagyon sok pénzre, akár százmilliókra lenne szükség. Kérdés, lesz-e olyan cég vagy önkormányzat, amelyik vállalkozik rá és áldoz erre.