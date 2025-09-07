A pusztamérgesi középiskolából tíz év alatt szellemiskola lett – az egykor élettel teli épület ma már csak omladozó falak és üres termek sora – videóval

A pusztamérgesi középiskola, pontosabban az épülete – mert ennyi maradt belőle – a buszforduló közelben van. A szomszédságában élő Zoltán hívta fel a figyelmünket, arra, hogy zajlik a kipakolása, a kiürítése, legutóbb és legutoljára a héten hétfőn jártak ott kocsikkal. Ahogy informátorunk fogalmazott: vandál munkát végeztek – de székeket, egy szekrényt és bútortörmeléket még találtunk, azonkívül a radiátorok, az ajtók és ablakok maradtak meg. Elhagyatottan áll, középiskolából szellemiskola lett.

A pusztamérgesi középiskolából 10 év alatt szellemiskola lett. Fotó: Imre Péter

Tele élettel

A sulit az egyik német tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália, a megyei önkormányzat és Pusztamérges lakosságának az összefogása hívta életre 1996-ban, hogy a környékbeli végzett általános iskolásoknak továbbtanulási lehetőséget, hasznosítható szakmát, képesítést biztosítson. Ez alig 20 évig tartott. 2015-től szüneteltették az oktatást, és az nem is indult újra, elfogytak a diákok, illetve a hasonló karakterű oktatás és képzés átkerült a mórahalmi Tóth János Technikumba. Megjegyzendő: a konyha még pár évig működött, erről árulkodik a Covid-járvány miatti belépési tilalmat rögzítő cetli.

– A falu és a környék a sulinak köszönhetően tele volt élettel, rendezvényeknek, családi összejöveteleknek, osztálytalálkozóknak adott otthont, ez is hiányzik. Szerettük az iskolát... – jelentette ki Zoltán.

Gyere el hozzánk!

Tizenkét perces bemutatkozó filmet találtunk a neten az iskoláról. Megmutatja a tanintézmény mindennapjait, a bejáró és a kollégista diákokat – az A és a B épületben helyet kapott fiú- és lánykollégium és konyha is, utóbbiról már volt szó –, ahogy tanulnak, szórakoznak, üdítőt és nasit vesznek a büfében, ebédelnek, tornáznak, sportnapon és főzőversenyen vesznek részt, megrendezték a Tour de Pusztát is, volt sulirádió és filmklub. Az épületekben számítógépek, padok, miundenütt rengeteg virág, mosolygó fiúk és lányok. A film azzal zárult: Gyere el hozzánk! Elfogadtam az invitálást, igaz, már a pusztamérgesi vizit után láttam a bemutatkozó mozit.

Most szellemiskola

Pusztamérges szélén, a megyehatárhoz közel épült fel az iskola. Körbejártam. Mindenütt a pusztulás, az enyészet nyomai: leomlott vakolat, az ablakon-ajtón bepillantva üres helyiségek, csak a csupasz falak maradtak, a kollégiumhoz vezető lépcső fakorlátja erősen mozog és korhadt, nem ajánlatos nekitámaszkodni. A sportpályán töredezett az aszfalt, autógumik sorakoznak rajta – ki tudja, mióta? –, a kosárháló tépett-szakadt, akárcsak az A épület homlokzatán a magyar és az uniós zászló. A talált pár székről és kisebb szekrényről már szóltunk, és bár már mindent elvittek, egy állványt odaláncoltak a lépcsőkorláthoz – az állvány, a lakat és a lánc is rozsdás. A területet, információink szerint, a pusztamérgesi önkormányzat gondozza.