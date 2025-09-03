szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Olvasóink szerint a személyi jövedelemadó háromsávos változata tragédiát hozna – videóval

Címkék#Tisza Párt#módosítás#szja

A Tisza Párt választási győzelme esetén módosítaná a jelenlegi szja-t. A személyi jövedelemadó most egykulcsos és 15 százalékos, Magyar Péterék ezt háromsávosra változtatnák jövedelmi határokkal. Olvasóinkat kérdeztük, nem értettek egyet a tervezettel.

Munkatársunktól

A személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. A Tisza Párt választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná, a következő éves bevételi határokkal: 5 millió forintig 15%, 5 és 15 millió forint között 22%, illetve 15 millió fölött 33 %. Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna, kevesebb lenne a fizetése, a család kevesebb pénzből gazdálkodhatna. Erről kérdeztük olvasóinkat.

Idős házaspár, aki nem ért egyet a személyi jövedelemadó esetleges változásával.
A személyi jövedelemadó változtatásával nem értenek egyet olvasóink. Illusztráció: Shutterstock

Személyi jövedelemadó

– Nem igazán szoktam politizálni, de erről van véleményem. Nem feltétlenül értek ezzel egyet. A jelenlegi állapot szerint a családi adókedvezmény, a gyerekek után járó adókedvezmény, és az ehhez hasonló juttatások szerintem használhatók és stabilak annyira, hogy ne akarjak ezen változtatni. Röviden és tömören ez a válasz, persze, lehetne ezt ragozgatni, de a végeredmény ennyi és ez lenne. Ez működik, ne változtassuk meg – fogalmazott Joó Gábor. Pataki Imre lényegre törően mondta el, mit gondol erről: biztos, hogy ez a családoknak nagyon megterhelő volna.

Tragédia lenne!

– Nem csak a három sáv miatt lenne rosszabb az embereknek, a családoknak, ha a Tisza Párt nyerné a 2026-os választásokat: nem lenne tizenharmadik havi nyugdíj, nem lenne rezsicsökkentés és a nyugdíjat meg fogják adóztatni, és nem lesz ingyen tankönyv a gyerekeknek az iskolában. És még hosszan sorolhatnám... Szóval tragédia lenne! Remélhetőleg nem lesz, nem következik be az, hogy ők nyerjék meg jövőre az országgyűlési választást – közölte dr. Németh Endre, akivel az újszegedi víztoronynál beszélgettünk erről fontos kérdésről.
Képalá: A személyi jövedelemadó változtatásával nem értenek egyet olvasóink. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu