Olvasóink szerint a személyi jövedelemadó háromsávos változata tragédiát hozna – videóval
A Tisza Párt választási győzelme esetén módosítaná a jelenlegi szja-t. A személyi jövedelemadó most egykulcsos és 15 százalékos, Magyar Péterék ezt háromsávosra változtatnák jövedelmi határokkal. Olvasóinkat kérdeztük, nem értettek egyet a tervezettel.
A személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. A Tisza Párt választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná, a következő éves bevételi határokkal: 5 millió forintig 15%, 5 és 15 millió forint között 22%, illetve 15 millió fölött 33 %. Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna, kevesebb lenne a fizetése, a család kevesebb pénzből gazdálkodhatna. Erről kérdeztük olvasóinkat.
Személyi jövedelemadó
– Nem igazán szoktam politizálni, de erről van véleményem. Nem feltétlenül értek ezzel egyet. A jelenlegi állapot szerint a családi adókedvezmény, a gyerekek után járó adókedvezmény, és az ehhez hasonló juttatások szerintem használhatók és stabilak annyira, hogy ne akarjak ezen változtatni. Röviden és tömören ez a válasz, persze, lehetne ezt ragozgatni, de a végeredmény ennyi és ez lenne. Ez működik, ne változtassuk meg – fogalmazott Joó Gábor. Pataki Imre lényegre törően mondta el, mit gondol erről: biztos, hogy ez a családoknak nagyon megterhelő volna.
Tragédia lenne!
– Nem csak a három sáv miatt lenne rosszabb az embereknek, a családoknak, ha a Tisza Párt nyerné a 2026-os választásokat: nem lenne tizenharmadik havi nyugdíj, nem lenne rezsicsökkentés és a nyugdíjat meg fogják adóztatni, és nem lesz ingyen tankönyv a gyerekeknek az iskolában. És még hosszan sorolhatnám... Szóval tragédia lenne! Remélhetőleg nem lesz, nem következik be az, hogy ők nyerjék meg jövőre az országgyűlési választást – közölte dr. Németh Endre, akivel az újszegedi víztoronynál beszélgettünk erről fontos kérdésről.
