Szemétszállítási szigor októbertől – jönnek a pluszköltségek és új szabályok

Október 1-től módosulnak a szemétszállítás szabályai. Most azonban a Beol.hu talált pár érdekességet a várható általános szerződési feltételekben.

Módosulnak a szemétszállítás általános szerződési feltételei. Fotó: Shutterstock

Nem mindegy, hova és mennyit

A vegyes hulladékgyűjtőbe, vagyis a hagyományos kukába nem szabad papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos vagy elektronikai hulladékot tenni. Ügyeljünk rá, hogy a kuka fedele mindig lezárt legyen, ha túlcsordul, a többlethulladék már nem része az alapelszállításnak, és külön szolgáltatásként kell eltávolíttatni.

Ki fizet a törött kukáért?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Továbbá sérült kuka esetén a szemétszállító cég nem fogja elvinni a hulladékot.

Súlykorlátot is meghatároztak

A kuka súlya nem lehet több, mint:

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

A lomtalanításnál is érdemes odafigyelni

A lomtalanítást minden évben egyszer kötelezően biztosítani kell a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak az olyan háztartási hulladék kerülhet ki, amelyet a megszokott rendszeres szolgáltatás során a kukába nem lehet elhelyezni. Továbbra sem szállítanak el például építési törmeléket, elektromos vagy elektronikai hulladékot, illetve olyan tárgyakat, amik

nehezebbek 50 kilogrammnál,

nagyobbak 2 méternél.

Az építési törmelékért is fizetni kell

Jelenleg a hulladékudvaroknál háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte.

Érkezik a vándor szemátszállítás

Bevezetésre fog kerülni a mobil hulladékgyűjtő udvar. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.