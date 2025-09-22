25 perce
Szemétszállítási szigor októbertől – jönnek a pluszköltségek és új szabályok
Hamarosan új szabályzás lép életbe a szemétszállítás terén, ami többek között érinti a hulladékudvarokat is.
Október 1-től módosulnak a szemétszállítás szabályai. Most azonban a Beol.hu talált pár érdekességet a várható általános szerződési feltételekben.
Nem mindegy, hova és mennyit
A vegyes hulladékgyűjtőbe, vagyis a hagyományos kukába nem szabad papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos vagy elektronikai hulladékot tenni. Ügyeljünk rá, hogy a kuka fedele mindig lezárt legyen, ha túlcsordul, a többlethulladék már nem része az alapelszállításnak, és külön szolgáltatásként kell eltávolíttatni.
Ki fizet a törött kukáért?
Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Továbbá sérült kuka esetén a szemétszállító cég nem fogja elvinni a hulladékot.
Súlykorlátot is meghatároztak
A kuka súlya nem lehet több, mint:
- 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
- 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
- 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
- 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
- 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
- 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.
A lomtalanításnál is érdemes odafigyelni
A lomtalanítást minden évben egyszer kötelezően biztosítani kell a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak az olyan háztartási hulladék kerülhet ki, amelyet a megszokott rendszeres szolgáltatás során a kukába nem lehet elhelyezni. Továbbra sem szállítanak el például építési törmeléket, elektromos vagy elektronikai hulladékot, illetve olyan tárgyakat, amik
- nehezebbek 50 kilogrammnál,
- nagyobbak 2 méternél.
Az építési törmelékért is fizetni kell
Jelenleg a hulladékudvaroknál háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte.
Érkezik a vándor szemátszállítás
Bevezetésre fog kerülni a mobil hulladékgyűjtő udvar. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.
