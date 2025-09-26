Nem vicc: a kukák súlyát is ellenőrzik október 1-től – így kerülhető el a büntetés

Október 1-től szigorodnak a szemétszállítás szabályai, és a MOHU nem lesz elnéző. Bár a szemétszállítás változások elsőre aprónak tűnhetnek, minden háztartást érintenek, és aki nem figyel, kellemetlen meglepetésekre számíthat.

A szemétszállítás szabályainak október 1-jével élebe lépő változásai minden háztartást érintenek. Archív fotó: Frank Yvette

Ha túlcsordul vagy túlsúlyos a kuka, nem ürítik ki

Miért nem viszik el a szemetet? Az egyik legfontosabb újdonság a szemétszállítás október 1-jei, új szabályai között, hogy a kuka fedele nem maradhat résnyire sem nyitva. Ha túlcsordul a szemét, azt többlethulladéknak minősítik, és csak külön díjért szállítják el. Már, ha egyáltalán elviszik. Ugyanez lesz igaz a túl nehéz kukákra is. A súlyhatár:

60 literes edény eseében 15 kilogramm,

80 literes edény esetében 17 kilogramm,

120 literes edény eseében 27 kilogramm,

240 literes edény esetében 50 kilogramm,

770 literes edény esetében 175 kilogramm,

1100 literes edény estében 250 kilogramm.

Csak ép kukának jár a szemétszállítás

Ám nemcsak a tartalommal lehet gond, a kuka állapota is számít. Ha nem zárható rendesen, törött vagy hiányos, és ez nem a szemétszállító hibája, akkor nyolc napon belül cserélni vagy javíttatni kell saját költségen. Ha ez elmarad, a kukát nem ürítik ki, a díjat viszont ugyanúgy kiszámlázzák.

A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, fém, műanyag, elektronikai vagy építési hulladék. Ezek külön gyűjtendők, és ha mégis belekerülnek, szintén megtagadhajták a szemétszállítást.

Változik mindemellett az ingatlanokra vonatkozó, hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékmennyiségek felső határa is október 1-től. A konkrét változások átláható táblázatba rendezve a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján elérhetők.