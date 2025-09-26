1 órája
Nem vicc: a kukák súlyát is ellenőrzik október 1-től – így kerülhető el a büntetés
Egy hét múlva életbe lépnek az új szabályok, de már most érdemes felkészülni. A szemétszállítás új rendje minden háztartásban változást hoz. Mostantól a kuka nem lehet túl nehéz, nyitott vagy repedt. Aki hibázik, pénzt is bukhat.
Október 1-től szigorodnak a szemétszállítás szabályai, és a MOHU nem lesz elnéző. Bár a szemétszállítás változások elsőre aprónak tűnhetnek, minden háztartást érintenek, és aki nem figyel, kellemetlen meglepetésekre számíthat.
Ha túlcsordul vagy túlsúlyos a kuka, nem ürítik ki
Miért nem viszik el a szemetet? Az egyik legfontosabb újdonság a szemétszállítás október 1-jei, új szabályai között, hogy a kuka fedele nem maradhat résnyire sem nyitva. Ha túlcsordul a szemét, azt többlethulladéknak minősítik, és csak külön díjért szállítják el. Már, ha egyáltalán elviszik. Ugyanez lesz igaz a túl nehéz kukákra is. A súlyhatár:
- 60 literes edény eseében 15 kilogramm,
- 80 literes edény esetében 17 kilogramm,
- 120 literes edény eseében 27 kilogramm,
- 240 literes edény esetében 50 kilogramm,
- 770 literes edény esetében 175 kilogramm,
- 1100 literes edény estében 250 kilogramm.
Csak ép kukának jár a szemétszállítás
Ám nemcsak a tartalommal lehet gond, a kuka állapota is számít. Ha nem zárható rendesen, törött vagy hiányos, és ez nem a szemétszállító hibája, akkor nyolc napon belül cserélni vagy javíttatni kell saját költségen. Ha ez elmarad, a kukát nem ürítik ki, a díjat viszont ugyanúgy kiszámlázzák.
A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, fém, műanyag, elektronikai vagy építési hulladék. Ezek külön gyűjtendők, és ha mégis belekerülnek, szintén megtagadhajták a szemétszállítást.
Változik mindemellett az ingatlanokra vonatkozó, hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékmennyiségek felső határa is október 1-től. A konkrét változások átláható táblázatba rendezve a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján elérhetők.
