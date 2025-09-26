szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változik a szemétszállítás

1 órája

Nem vicc: a kukák súlyát is ellenőrzik október 1-től – így kerülhető el a büntetés

Címkék#MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt#Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#változtatás#szemeteskuka#hulladékudvar#szabály#Szeged#szemétszállítás#hulladék

Egy hét múlva életbe lépnek az új szabályok, de már most érdemes felkészülni. A szemétszállítás új rendje minden háztartásban változást hoz. Mostantól a kuka nem lehet túl nehéz, nyitott vagy repedt. Aki hibázik, pénzt is bukhat.

Koós Kata

Október 1-től szigorodnak a szemétszállítás szabályai, és a MOHU nem lesz elnéző. Bár a szemétszállítás változások elsőre aprónak tűnhetnek, minden háztartást érintenek, és aki nem figyel, kellemetlen meglepetésekre számíthat.

Egy kukát ürít egy férfi, a szemétszállítást egy autóval oldják meg.
A szemétszállítás szabályainak október 1-jével élebe lépő változásai minden háztartást érintenek. Archív fotó: Frank Yvette

Ha túlcsordul vagy túlsúlyos a kuka, nem ürítik ki

Miért nem viszik el a szemetet? Az egyik legfontosabb újdonság a szemétszállítás október 1-jei, új szabályai között, hogy a kuka fedele nem maradhat résnyire sem nyitva. Ha túlcsordul a szemét, azt többlethulladéknak minősítik, és csak külön díjért szállítják el. Már, ha egyáltalán elviszik. Ugyanez lesz igaz a túl nehéz kukákra is. A súlyhatár

  • 60 literes edény eseében 15 kilogramm,
  • 80 literes edény esetében 17 kilogramm,
  • 120 literes edény eseében 27 kilogramm,
  • 240 literes edény esetében 50 kilogramm,
  • 770 literes edény esetében 175 kilogramm,
  • 1100 literes edény estében 250 kilogramm.

Csak ép kukának jár a szemétszállítás

Ám nemcsak a tartalommal lehet gond, a kuka állapota is számít. Ha nem zárható rendesen, törött vagy hiányos, és ez nem a szemétszállító hibája, akkor nyolc napon belül cserélni vagy javíttatni kell saját költségen. Ha ez elmarad, a kukát nem ürítik ki, a díjat viszont ugyanúgy kiszámlázzák.

A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, fém, műanyag, elektronikai vagy építési hulladék. Ezek külön gyűjtendők, és ha mégis belekerülnek, szintén megtagadhajták a szemétszállítást.

Változik mindemellett az ingatlanokra vonatkozó, hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékmennyiségek felső határa is október 1-től. A konkrét változások átláható táblázatba rendezve a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján elérhetők. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu