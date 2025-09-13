1 órája
Ez az apró készülék mentheti meg az életedet a fűtési szezonban
Hétfőn kezdődik a fűtési szezon, ezzel együtt ismét előtérbe kerül a szén-monoxid veszélye. A szakértők szerint a megfelelő szén-monoxid érzékelő életeket menthet, mégis sok tévhit övezi a „láthatatlan gyilkost”.
Idén a fűtési szezon 2025. szeptember 15-től 2026. május 15-ig tart – írja a Bors. A szén-monoxid érzékelők továbbra is kiemelten fontosak, hiszen a mérgezés alattomos és halálos lehet. Éppen ezért érdemes mielőbb beszerezni a megfelelő készüléket, amely életet menthet a téli hónapokban.
A „láthatatlan gyilkos” ellen csak a megelőzés véd
A fűtési szezon kezdetével ismét előtérbe kerül a szén-monoxid veszélye, nem véletlenül nevezik „láthatatlan gyilkosnak”. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese szerint elengedhetetlen a fűtő- és tüzelőberendezések megfelelő távolságban történő elhelyezése, valamint a kémények rendszeres tisztítása. A vegyes tüzelésű kályhákat évente, a gáztüzelésű berendezéseket pedig kétévente kell ellenőriztetni.
Csak a megbízható szén-monoxid érzékelő nyújt valódi védelmet
A szén-monoxid érzékelők életet menthetnek, ezért csak bevizsgált, szakboltban vásárolt készülékeket érdemes beszerezni.
A Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal listát vezet a megbízható típusokról, amelyeket több laboratóriumban is tesztelnek.
Tapasztalatok szerint ahol van CO-érzékelő, ott nem történik tragédia, különösen kandallók és kályhák mellett számít létfontosságúnak.
Így használd helyesen a szén-monoxid érzékelőt
A szén-monoxid érzékelőt mindig falra kell felszerelni, a fűtőberendezés közelében, légzésmagasság fölé, a gyártói utasítások szerint – polcra tehát nem alkalmas. Ha a készülék riaszt, azonnal szellőztessünk, menjünk ki a szabadba, és hívjuk a 112-t. Visszatérni csak akkor szabad, ha a szakemberek biztonságosnak nyilvánították a helyiséget.
