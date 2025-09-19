A szegedi önkormányzat eldöntötte a szentmihályi iskola sorsát

A szegedi önkormányzat képviselő-testülete megszavazta a szeptemberi közgyűlésen a szentmihályi iskola jelenleg kihasználatlan, lepusztult épületének elárverezését. Az eladó iskola megvásárlására csak bizonyos tevékenységi körű szervezetek pályázhatnak.

Ruzsa Roland, a KDNP szegedi frakcióvezetője hozzászólásában rámutatott, hogy a szentmihályi iskola bezárását ma is fájlalja a helyi közösség. Fotó: Török János

Licit indul, de nem mindenkinek eladó

Zártkörű versenyeztetési eljárás keretében, elektronikus árverés útján értékesítik majd a hajdani, szentmihályi Gárdonyi Géza Általános Iskola ingatlanjait: az iskolaépületet, az ahhoz tartozó nagy tornacsarnokot és udvart. Az önkormányzat az eladó iskola értékét 150 millió forintban határozta meg és tízéves részletfizetésre is lehetőséget biztosít.

Ruzsa Roland kereszténydemokrata önkormányzati képviselő hozzászólásában rámutatott, hogy a szentmihályi iskola bezárása a mai napig nagyon fájó pontja a szentmihályi közösségnek.

– Nemcsak az iskolát zárták be, hanem azt a tornacsarnokot is, ami a közösségépítés szempontjából nagyon meghatározóvá válhatott volna – emelte ki, majd úgy fogalmazott, hogy belátja, ma már nem reális cél gazdaságilag újranyitni az iskolát. De azt örömmel vette, hogy csak és kizárólag olyan szervezet pályázhat az intézmény megvásárlására, amely a jövőben oktatási, gyermekvédelmi vagy szociális feladat ellátására használja.

A KDNP helyi frakcióvezetője hozzászólásában arra is kitért, hogy Botka László polgármester azon megfogalmazásával ugyanakkor nem ért egyet, miszerint Szentmihály alvó városrész lenne.

– Köszönjük szépen, de a szentmihályi közösség él és nagyon jól működik! Azt azonban joggal érezhetik, hogy a mögöttünk hagyott időszakban érdemtelenül háttérbe szorultak, gondolok itt a támogatásokra és fejlesztésekre – mondta Ruzsa Roland.

Ma az enyészet az úr a szentmihályi iskola területén

Még 2009-ben zárta be a szentmihályi iskolát a szegedi önkormányzat, akkor hetven kisdiák került hirtelen utcára. Amint megírtuk, azóta többször is felcsillant már az újranyitás reménye, de ahogy a falubeliektől tudjuk, az önkormányzat mindannyiszor elkaszálta a kezdeményezést, hogy helybeli diákok tanulhassanak az épület falai között. Egy ideig migránsszolgálat is működött a Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége idején épült falusi iskola épületébe, amely régóta üresen áll és amelynek állapota az önkormányzati karbantartás hiányában mára nagyon leromlott. A több mint hat és fél ezer négyzetméteres területen az enyészet az úr.