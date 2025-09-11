Szeptember 11: közel 3000 áldozatra emlékezik a világ

Az egész világ döbbenten figyelte 24 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, mi történik Amerika szívében, New Yorkban. Azon a reggelen – mint utóbbi kiderült – 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a Boeing gépeket.

A szeptember 11-ei terrortámadásban a World Trade Center ikertornyait is lerombolták. Illusztráció: Shutterstock

Négy Boeing gépet használtak a terrortámadásokhoz

Az American Airlines 11-es járata 8:46-kor csapódott a World Trade Center északi tornyába. Akkor még mindenki azt hitte, szörnyű légi baleset történt, ám a lángoló épületekről adott élő tévéfelvételeknek köszönhetően az egész világ láthatta, amint 9:03-kor a United Airlines 175-ös járata a másik, déli toronyba ütközik. Ekkor egyértelművé vált, hogy szándékos támadás történt, a sorozatnak pedig itt még nem volt vége. Az American Airlines 77-es járatát a Pentagon épületébe vezették reggel 9:37-kor. A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le 10:03-kor. Kiderült, hogy azt a gép utasai visszafoglalták. A támadás eredeti célpontja a Capitolium vagy a Fehér Ház lehetett.

A déli toronyban a 175-ös járat becsapódását követően nagyméretű tűz keletkezett, melynek következtében 56 perccel később az épület összeomlott. Az északi torony 102 perccel a támadás után dőlt össze. Mindkét esetben hatalmas füst és por borította be Manhattant.

Közel 3 ezren haltak meg 2001 szeptember 11-én

A támadásokban összesen 2996 ember halt meg: a 19 géprabló mellett 2922 ártatlan civil, illetve 55 katona. Közülük 246-an a négy repülőgép egyikén ültek, ott egyetlen túlélő sem volt. A tornyokban és azok közvetlen közelében 2605-en vesztették életüket, 125 pedig a Pentagon épületénél. Becslések szerint 17 400 civil tartózkodott a World Trade Center épületeiben a támadások alatt. Az északi toronyban legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett tartózkodtak. A déli toronyban a gép becsapódását követően megkezdték az evakuálást, azonban ott is meghaltak 618-an. A bizottsági jelentés szerint emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba ütközését követő pillanatokban, a többi áldozat csapdába esett a füstölő tornyokban, majd azok összeomlásakor haltak meg. Emlékezetes jelenetek voltak azok is – melyekről élő tévéfelvételek, majd később fotók is napvilágot láttak – hogy 200-an ugrottak ki az égő épületekből a biztos halálba. A mentésben segítők között is voltak áldozatok: összesen 411-en vesztették életüket a tűzoltás vagy az evakuálás során.