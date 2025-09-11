1 órája
Szeptember 11: közel 3000 áldozatra emlékezik a világ
Huszonnégy éve történt az egész világot megrázó New York-i terrortámadás, melynek jelentős részét a világ élőben nézte végig a tévében. A szeptember 11-i eseményekben pár óra alatt közel 3 ezer ember vesztette életét.
Az egész világ döbbenten figyelte 24 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, mi történik Amerika szívében, New Yorkban. Azon a reggelen – mint utóbbi kiderült – 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a Boeing gépeket.
Négy Boeing gépet használtak a terrortámadásokhoz
Az American Airlines 11-es járata 8:46-kor csapódott a World Trade Center északi tornyába. Akkor még mindenki azt hitte, szörnyű légi baleset történt, ám a lángoló épületekről adott élő tévéfelvételeknek köszönhetően az egész világ láthatta, amint 9:03-kor a United Airlines 175-ös járata a másik, déli toronyba ütközik. Ekkor egyértelművé vált, hogy szándékos támadás történt, a sorozatnak pedig itt még nem volt vége. Az American Airlines 77-es járatát a Pentagon épületébe vezették reggel 9:37-kor. A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le 10:03-kor. Kiderült, hogy azt a gép utasai visszafoglalták. A támadás eredeti célpontja a Capitolium vagy a Fehér Ház lehetett.
A déli toronyban a 175-ös járat becsapódását követően nagyméretű tűz keletkezett, melynek következtében 56 perccel később az épület összeomlott. Az északi torony 102 perccel a támadás után dőlt össze. Mindkét esetben hatalmas füst és por borította be Manhattant.
Közel 3 ezren haltak meg 2001 szeptember 11-én
A támadásokban összesen 2996 ember halt meg: a 19 géprabló mellett 2922 ártatlan civil, illetve 55 katona. Közülük 246-an a négy repülőgép egyikén ültek, ott egyetlen túlélő sem volt. A tornyokban és azok közvetlen közelében 2605-en vesztették életüket, 125 pedig a Pentagon épületénél. Becslések szerint 17 400 civil tartózkodott a World Trade Center épületeiben a támadások alatt. Az északi toronyban legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett tartózkodtak. A déli toronyban a gép becsapódását követően megkezdték az evakuálást, azonban ott is meghaltak 618-an. A bizottsági jelentés szerint emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba ütközését követő pillanatokban, a többi áldozat csapdába esett a füstölő tornyokban, majd azok összeomlásakor haltak meg. Emlékezetes jelenetek voltak azok is – melyekről élő tévéfelvételek, majd később fotók is napvilágot láttak – hogy 200-an ugrottak ki az égő épületekből a biztos halálba. A mentésben segítők között is voltak áldozatok: összesen 411-en vesztették életüket a tűzoltás vagy az evakuálás során.
A lerombolt tornyok helyén ma már új felhőkarcoló és emlékhely áll
A lerombolt ikertonyokat 1973-ban adták át. A World Trade Center az Egyesült Államok és a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja volt, ezenkívül New York legmagasabb és az Egyesült Államok második legmagasabb épülete. Az ikertornyok kettős hasábja 414 méter magas volt, az épületek oldalai 63 méter szélesek voltak. Az építkezéshez 200 ezer tonna acélt használtak fel és összesen 4800 kilométernyi elektromos vezetéket fektettek le, hogy ellássák a toronyház napi 80 ezer kilowattórányi áramigényét. A két tornyon 13 ezer, egyenként 50 cm széles ablakot alakítottak ki.
Az összedőlt tornyok után üresen maradt telket Ground Zero-nak nevezték el és végül emlékhellyé alakították. A lerombolt tornyokra két hatalmas medence emlékezik, melyek oldalán az áldozatok nevei szerepelnek fémtáblákba vésve. A medencék a tornyok eredeti helyén épültek, bár valamivel kisebbek, mint a tornyok alapterületei voltak. A területre tervezett hat felhőkarcolóból mostanáig négy építését fejezték be. A 104 emeletes One World Trade Center 541 méteres magasságával Manhattan legmagasabb épülete lett.
