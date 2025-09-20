Szerencsekoncert, amúros bot és a huszárlaktanya megható története

Kiskundorozsmán adott ingyenes koncertet péntek este a Neoton Família, illetve a Roy & Ádám Trió. Csepregi Éva lapunknak elárulta: a közel 50 éves zenekar számára mindig kihívás volt Szegeden játszani. A 71 éves énekesnő számára most is emlékezetes volt ide jönni: pénteken új rokonokkal is találkozhatott Szerencsekoncertjük előtt.

Pénteken Kiskundorozsmára érkezett legendás előadókkal a Szerencsekoncert sorozat. Fotó: Gémes Sándor

Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval

A Szerencsejáték Zrt. jóvoltából egy hét alatt másodjára érkeztek legendás zenei előadók Csongrád-Csanád vármegyébe. Múlt vasárnap Csongrádon a Korál és a P-Mobil adott koncertet, péntek este pedig a Roy & Ádám Trió, valamint a Neoton érkezett Kiskundorozsmára. A dorozsmaiaknak jóval nagyobb szerencséjük volt, mint a csongrádiaknak, ahol a koncertek előtt negyed órával még szakadt az eső: a mostani bulit nyárias estében tudták megrendezni a régi nagybani piac területén. Egyedül a szúnyoginvázió okozott jelentős kellemetlenséget a naplemente időszakában, sötétedés után azonban szerencsére azok is eltűntek.