1 órája
Szerencsekoncert, amúros bot és a huszárlaktanya megható története
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb hírei és történéseit. Szerencsekoncertet adott a Neoton Kiskundorozsmán.
Kiskundorozsmán adott ingyenes koncertet péntek este a Neoton Família, illetve a Roy & Ádám Trió. Csepregi Éva lapunknak elárulta: a közel 50 éves zenekar számára mindig kihívás volt Szegeden játszani. A 71 éves énekesnő számára most is emlékezetes volt ide jönni: pénteken új rokonokkal is találkozhatott Szerencsekoncertjük előtt.
Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval
A Szerencsejáték Zrt. jóvoltából egy hét alatt másodjára érkeztek legendás zenei előadók Csongrád-Csanád vármegyébe. Múlt vasárnap Csongrádon a Korál és a P-Mobil adott koncertet, péntek este pedig a Roy & Ádám Trió, valamint a Neoton érkezett Kiskundorozsmára. A dorozsmaiaknak jóval nagyobb szerencséjük volt, mint a csongrádiaknak, ahol a koncertek előtt negyed órával még szakadt az eső: a mostani bulit nyárias estében tudták megrendezni a régi nagybani piac területén. Egyedül a szúnyoginvázió okozott jelentős kellemetlenséget a naplemente időszakában, sötétedés után azonban szerencsére azok is eltűntek.
Kiskundorozsmai Szerencsekoncert Roy és Ádám koncertFotók: Gémes Sándor
A pusztulás szélén a 205 éves vásárhelyi huszárlaktanya, az enyészet fenyegeti a műemléket – videóval, galériával
Hódmezővásárhely egyik legrégebbi épülete, a Serháztéri Méntelep, a volt huszárlaktanya 205 évvel ezelőtt készült. A patinás épület az önkormányzat tulajdona. Nincs túl jó állapotban, és a július 7-i hatalmas vihar csak rontott a helyzeten, megtépázta a tetőszerkezetét. Az egykori huszárlaktanya környezete borzalmasan elhanyagolt.
Színházi játszótér, ami gyógyít és összeköt: új kreatív műhelyek nyíltak a Kooperáló berkeiben
Új dimenziókat nyit az önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése terén a Szegedi Nemzeti Színház korosztályokon átívelő színházpedagógiai alkotótere. A Kooperáló csapata újra szélesre tárja felnőtt játszóterének kapuit, ráhangoló foglalkozásokkal spékelik a színházi előadásélményt, sőt terápiás foglalkozás-sorozatot is indítanak.
Amúros bot, filléres úszó, kézműves ólom – megnéztük a piaci horgászbörzét Makón – galériával
Makón egyszer, a nyár végén már megpróbáltak horgász-vadász börzét rendezni a piacon, akkor azonban csak néhány árus jött el. Most vadászholmikat már nem fogadtak, jó tucatnyian mégis árusítottak – úgy tűnik tehát, a használt horgászcikkeknek van keletje a Maros-parti városban. A piac vezetője, Szűcs Péter egyébként azt mondta, ő maga is szívesen jár horgászni. A vásárt azt követően szervezte meg, hogy Balogh Patrik, ugyancsak pecás kollégája, barátja felvetette az ötletet.