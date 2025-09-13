1 órája
Defekted lett? Mártélyon már ingyen javíthatod a bringádat az új szervizponton
Mártély kedvelt úti célja a turistáknak. Vannak, akik messziről éreznek, akár kerékpárral is, de a vásárhelyiek is szívesen bicikliznek ki az üdülőterületre az év minden szakában, hogy a holtág partján töltődjenek fel. Azonban olykor bosszúsággal végződhet a túra, ha laposabb a kerék, vagy valami elromlik a bringán. A vásárhelyi önkormányzat egy kerékpár szervizpontot létesített Mártélyon, az üdülőterületen.
A kerékpár szervizpont az üdülőterület település felőli szélén, a parkoló mellett található. Bárki ingyenesen használhatja.
Hódmezővásárhely nevét és színeit viseli
Hódmezővásárhelyen, a Tóalj utcai MOL kútnál már korábban is volt egy kerékpár szervizpont. Most a város saját beruházásban, 552 ezer forintos költséggel a mártélyi üdülőterület nagy parkolójába is telepítettek egyet.
A város kérésére a gyártócég belegravírozta a szervizpontba Hódmezővásárhely nevét és a speciális állvány Vásárhelyi színeit kapta.
Minden túrázó rémálma a lapos kerék
A szervizpontban fel lehet pumpálni a kerékpárokat, ha lapos kicsit a kerék.
Ehhez egy használati utasítást is találtunk az állványon. A másik oldalon drótsodronyhoz erősített szerszámok találhatók, csavarhúzók, csavarkulcsok, ami ahhoz kellenek, hogy egy defektet „orvosolhassanak” a bajba jutott bringások.
Ehhez minden rendelkezésre áll, kivéve a ragasztószettet, amit jó ha minden túrázó tart magánál. A szervizállomás azért is praktikus, mert fel lehet rá helyezni a kerékpárt, így a javítás kényelmes magasságban történhet, amilyen távolságra kell, addig elérnek a drótsodronyhoz erősített szerszámok.
Még további négy szervizpont lesz Vásárhelyen
Vannak, akik már továbbgondolták a biciklisek megsegítését és azt javasolták, jó lenne, ha a szervizpont mellé egy bicikligumi-automatát is telepítene az önkormányzat – ha egyáltalán létezik ilyen.
Hódmezővásárhelyen még további négy kerékpár szervizpont telepítését tervezi az önkormányzat. Egyes javaslatok szerint elsőként a porcelángyárhoz vezető kerékpárút mellé kellene kihelyezni egyet, ahol az önkormányzat táblával jelzi, hogy királydinnyével fertőzött útszakasz.
