Kerékpár

1 órája

Defekted lett? Mártélyon már ingyen javíthatod a bringádat az új szervizponton

Mártély kedvelt úti célja a turistáknak. Vannak, akik messziről éreznek, akár kerékpárral is, de a vásárhelyiek is szívesen bicikliznek ki az üdülőterületre az év minden szakában, hogy a holtág partján töltődjenek fel. Azonban olykor bosszúsággal végződhet a túra, ha laposabb a kerék, vagy valami elromlik a bringán. A vásárhelyi önkormányzat egy kerékpár szervizpontot létesített Mártélyon, az üdülőterületen.

Kovács Erika

A kerékpár szervizpont az üdülőterület település felőli szélén, a parkoló mellett található. Bárki ingyenesen használhatja.

Megjelent az új szervizpont.
Mártélyon, az üdülőterületen elhelyezett kerékpár szervizponton bárki megjavíthatja a biciklijét, ha mondjuk defektet kap. Fotó: Kovács Erika

Hódmezővásárhely nevét és színeit viseli

Hódmezővásárhelyen, a Tóalj utcai MOL kútnál már korábban is volt egy kerékpár szervizpont. Most a város saját beruházásban, 552 ezer forintos költséggel a mártélyi üdülőterület nagy parkolójába is telepítettek egyet.

A város kérésére a gyártócég belegravírozta a szervizpontba Hódmezővásárhely nevét és a speciális állvány Vásárhelyi színeit kapta.

Minden túrázó rémálma a lapos kerék

A szervizpontban fel lehet pumpálni a kerékpárokat, ha lapos kicsit a kerék. 

Ehhez egy használati utasítást is találtunk az állványon. A másik oldalon drótsodronyhoz erősített szerszámok találhatók, csavarhúzók, csavarkulcsok, ami ahhoz kellenek, hogy egy defektet „orvosolhassanak” a bajba jutott bringások. 

Ehhez minden rendelkezésre áll, kivéve a ragasztószettet, amit jó ha minden túrázó tart magánál. A szervizállomás azért is praktikus, mert fel lehet rá helyezni a kerékpárt, így a javítás kényelmes magasságban történhet, amilyen távolságra kell, addig elérnek a drótsodronyhoz erősített szerszámok.

Még további négy szervizpont lesz Vásárhelyen

Vannak, akik már továbbgondolták a biciklisek megsegítését és azt javasolták, jó lenne, ha a szervizpont mellé egy bicikligumi-automatát is telepítene az önkormányzat – ha egyáltalán létezik ilyen.

Hódmezővásárhelyen még további négy kerékpár szervizpont telepítését tervezi az önkormányzat. Egyes javaslatok szerint elsőként a porcelángyárhoz vezető kerékpárút mellé kellene kihelyezni egyet, ahol az önkormányzat táblával jelzi, hogy királydinnyével fertőzött útszakasz.

 

 

