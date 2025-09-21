Csodagyümölcs a piacon, kínai munkások Algyőn és egy kitört tűzcsap

Összegyűjtöttük a hét legérdekesebb híreit. Mutatjuk mi történt az elmúlt héten Szegeden és a vármegye településein.

Szilva: a piacon fillérekért kapható ez a diétás, csontvédő és agyserkentő gyümölcs. Fotó: Török János

Fillérekért kapható a varázsgyümölcs, ami egyszerre diétás csoda, csontvédő és agyserkentő is

Megkezdődött az egyik legismertebb őszi gyümölcs szezonja. A szilva nemcsak olcsó, rendkívül egészséges is. Szétnéztünk a piacon, mennyiért lehet beszerezni.

Te is így használod a nappali menetfényt? Akkor komoly pénzbüntetés várhat rád

A KRESZ szerint tilos, ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja – ennek komoly bírság lehet a következménye.

Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre

Molnár Áron polgármester döntött: zöld utat ad a kínai munkások letelepedésének a Jura Ipari Parkban. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 dolgozót költöztethet Algyőre, de a polgármester szigorú feltételeket szabott. A lakosság véleménye is meghatározó volt a döntésében, amely egyelőre részleges megoldást kínál a kínai munkástömeg elhelyezésének problémájára.

Maroslelén áll az ország egyik legkisebb panelháza, ebben nem lehet eltévedni

Többségük nagyvárosokban, lakótelepeken található és több szintes, több lakásos. Vannak azonban kivételek is: Maroslelén például rábukkantunk egy egyszintes, 64 négyzetméteres, másfél szobás panelházra. Jelenleg üresen áll, de nem eladó.

Gubik Petra nem musicalszerepben, hanem az életért harcolva tér vissza Szegedre

Nem csak koncert, de valódi kiállás lesz az életért a Szent Gellért Fesztivál nyitókoncertje. A Szegedi Szabadtéri Játékok sztárja, Gubik Petra most nem musicalszerepben, hanem egy nemes ügy nagyköveteként tér vissza Szegedre: a legkisebb harcosokért énekel. A színésznő lapuknak elárulta, miért szívügye a koraszülött babák támogatása.

Túlélte a háborút, a pandémiát és a migrációt, most mégis bezár az ikonikus fogadó

Eredeti formájában nem működik tovább Röszke ikonikus családi vendéglátóhelye. A Forró Fogadó hétfőn bezárt, mostantól nem lehet betérni hozzájuk ebédre, vacsorára.

Folyóvá változtatta az utcát a balesetben kitört tűzcsap

Két autó ütközött össze Szegeden, a balesetben kitört tűzcsap teljesen elárasztotta utcát.