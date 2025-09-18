Fillérekért kapható a varázsgyümölcs, ami egyszerre diétás csoda, csontvédő és agyserkentő is

Ha őszi gyümölcsökről van szó, talán a szilva az, ami a legtöbbeknek eszébe jut. Bár a korai fajták már nyáron is teremnek, fő szezonja ilyenkor van. Nem véletlen, hogy most kezdik egyre többen keresni. Jó hír, hogy a többi gyümölccsel ellentétben – melyek nagy részét elvitte a tavaszi fagy – ebből viszonylag jó a termés.

Elkezdődött a szilva szezonja. Fotó: Török János

Nem valószínű, hogy olcsóbb lesz, de most sem kerül sokba

– Egy hónapja árulom a szilvát, de amíg volt barack, inkább azt vitték – mesélte Attila, aki a Mars téri piac szabadtéri részén bérel asztalt. Nála 650 forint a nagyszemű szilva kilója, azt mondja, már nem is valószínű, hogy lejjebb megy az ára. – Szép a termés és sok is van belőle. A mostani inkább ennivaló, ebből nem is visznek túl sokat. A lekvárfőzéshez hétvégére hozzuk a másik, édesebb fajtát, olyankor akár ládával is viszik – mesélte.

Szalai Lajosné egy kisebb zacskónyit vett magának. Mint mondta, ezt eleszegeti napokig, mert nagyon szereti, de gombócot is lehet belőle főzni.

– Lekvárnak a besztercei jó, de azt is megvettem már – árulta el. Arra a kérdésre, miért pont szilvát választ, ha gyümölcsöt akar enni, mosolyogva annyit mondott: mert köztudott, hogy a kék gyümölcsök mindenre jók. – Gyógyító hatású. Meg sok benne a flavonoid, a vitamin, meg Isten tudja, mi – magyarázta. De azt is megjegyezte, hogy az ár sem mindegy. – Az almának ezer forint kilója. Abból inkább megveszem a külföldit az áruházakban, amikor akciós – tette hozzá.

Amíg beszélgettünk, egy másik nyugdíjas asszony is szilvát vásárolt.

– Nagyon sok gyümölcsöt eszünk. Ezt inkább a férjem szereti, jót tesz neki, hogy meghajtja – mondta Simon Mihályné. Ő egyébként azt mondja, drágább lett ez a gyümölcs is, mint tavaly volt: akkor 500 forintért jutott hozzá. Ennél olcsóbban is láttunk egyébként szerdán a piacon szilvát: az apró szeműt volt, aki 400 forintért árulta. Az átlagár azonban 600-650 forint körül mozog.

Fotó: Török János

A szilva jótékony hatásai

És hogy miért jó, ha szilvát eszünk? Egyrészt azért, mert jelenleg ez az egyik legolcsóbb gyümölcs a piacon, ráadásul rengeteg jótékony hatása van.