Szegedi hírek

2 órája

Farkas Levente: „Családi adóparadicsommá válik Magyarország”

Címkék#farkas levente#Otthon Start Program#szja mentesség#közgyűlés#családtámogatás

Szeged is nyertese a legújabb kormányzati intézkedéseknek – mutatott rá Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője. Az szja-mentesség egyre szélesedő lehetőség a gyermeket nevelő édesanyák számára, a családi adókedvezmény duplázódik, az Otthon Start Program új távlatokat nyit a lakásvásárlóknak, és a nyugdíjasok sem maradnak ki a gondoskodásból. Az intézkedések célja világos: megerősíteni a magyar családokat ott, ahol élnek.

Delmagyar.hu

Már a közeljövőben valódi családi adóparadicsommá válik Magyarország – fogalmazott Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a szegedi önkormányzat pénteki közgyűlésén. Rámutatott, hogy milyen óriási hatással vannak mindannyiunk életére a közelmúlt fontos kormányzati intézkedései, mint az szja-mentesség körének folyamatos bővítése, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok vagy éppen az Otthon Start Program elindítása.

Farkas Levente. a szegedi közgyűlésben, az szja-mentesség előnyei
Farkas Levente, a helyi Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy  a szegedi családok és idősek mindennapjaira is óriási hatással bírnak a közelmúlt kormányzati intézkedései, mint az szja-mentesség körének folyamatos bővítése, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok postázása vagy éppen az Otthon Start Program elindítása. Fotó: Török János

Családi adóforradalom: az szja-mentességtől a duplázódó adókedvezményig

– A családok támogatása tovább erősödik – jelentette be a Fidesz szegedi frakcióvezetője. Júliustól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is adómentessé vált. 

Szeptembertől ötven százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény összege, majd 2026-tól újabb ötven százalékos emelés lép életbe, ami által megduplázódik a családi adókedvezmény. 

2025 októberétől minden háromgyermekes édesanya mentesül az szja-fizetés alól. 

– 2026-tól a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentességet élveznek. Majd minden évben bővül a kör, egészen 2029-ig, amikor már minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Ezzel valódi családi adóparadicsommá válik Magyarország: több pénz marad a családoknál, több pénz marad a szegedi családoknál is – sorolta Farkas Levente. 

Otthon, biztonság, gondoskodás – új lendületet kap Szeged is a kormánytól

Másik fontos kormányzati intézkedésként említette, hogy szeptembertől postázzák a harmincezer forint értékű élelmiszer-utalványt, amely hamarosan minden szegedi nyugdíjashoz megérkezik. Ez valódi segítséget jelent a szegedi idősek mindennapjaiban is.

– Elindult továbbá Magyarország legnagyobb lakhatási programja, az Otthon Start Program. Ahogyan miniszterelnök úr is fogalmazott, minden magyar fiatal számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy saját otthont teremthessen. A program keretében maximum három százalékos fix kamatozású hitelt vehetnek fel az igénylők, amely hosszú távon is kiszámítható, és kiváló lehetőséget jelent azon szegediek számára, akik tulajdonosként szeretnének csatlakozni a nemzethez. Nem mellesleg megjegyzem, ez jó Szegednek is, mert aki itt vásárol lakást, az valószínűleg nem fog már elköltözni a városból – mondta Farkas Levente, aki a határzár tízéves évfordulójáról is megemlékezett felszólalásában, köszönetet mondván a rendőröknek. 

– Ez a védelmi vonal nemcsak Magyarországot, hanem közvetlenül bennünket, szegedieket is óv. Ne feledjük, a határzár megépítését követően másnap a migránsok megostromolták a kerítést. Ez is igazolta, hogy jó döntés volt megépíteni. Köszönet illeti a rendőrséget, akik mindennap vigyáznak ránk – zárta gondolatait. 

Szegedi hírek

