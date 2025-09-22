Farkas Levente: „Családi adóparadicsommá válik Magyarország”

Már a közeljövőben valódi családi adóparadicsommá válik Magyarország – fogalmazott Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában a szegedi önkormányzat pénteki közgyűlésén. Rámutatott, hogy milyen óriási hatással vannak mindannyiunk életére a közelmúlt fontos kormányzati intézkedései, mint az szja-mentesség körének folyamatos bővítése, a nyugdíjas élelmiszer-utalványok vagy éppen az Otthon Start Program elindítása.

Családi adóforradalom: az szja-mentességtől a duplázódó adókedvezményig

– A családok támogatása tovább erősödik – jelentette be a Fidesz szegedi frakcióvezetője. Júliustól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is adómentessé vált.

Szeptembertől ötven százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény összege, majd 2026-tól újabb ötven százalékos emelés lép életbe, ami által megduplázódik a családi adókedvezmény.

2025 októberétől minden háromgyermekes édesanya mentesül az szja-fizetés alól.

– 2026-tól a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentességet élveznek. Majd minden évben bővül a kör, egészen 2029-ig, amikor már minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Ezzel valódi családi adóparadicsommá válik Magyarország: több pénz marad a családoknál, több pénz marad a szegedi családoknál is – sorolta Farkas Levente.

Otthon, biztonság, gondoskodás – új lendületet kap Szeged is a kormánytól

Másik fontos kormányzati intézkedésként említette, hogy szeptembertől postázzák a harmincezer forint értékű élelmiszer-utalványt, amely hamarosan minden szegedi nyugdíjashoz megérkezik. Ez valódi segítséget jelent a szegedi idősek mindennapjaiban is.

– Elindult továbbá Magyarország legnagyobb lakhatási programja, az Otthon Start Program. Ahogyan miniszterelnök úr is fogalmazott, minden magyar fiatal számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy saját otthont teremthessen. A program keretében maximum három százalékos fix kamatozású hitelt vehetnek fel az igénylők, amely hosszú távon is kiszámítható, és kiváló lehetőséget jelent azon szegediek számára, akik tulajdonosként szeretnének csatlakozni a nemzethez. Nem mellesleg megjegyzem, ez jó Szegednek is, mert aki itt vásárol lakást, az valószínűleg nem fog már elköltözni a városból – mondta Farkas Levente, aki a határzár tízéves évfordulójáról is megemlékezett felszólalásában, köszönetet mondván a rendőröknek.