Személyi jövedelemadó

1 órája

Olvasóink világosan üzentek: ne változtassák meg az szja-t

A Tisza Párt választási siker esetén módosítaná a jelenlegi személyi jövedelemadót. Az szja most egykulcsos, de Magyar Péterék ezt háromsávosra változtatnák jövedelmi határokkal. Olvasóinkat kérdeztük, akik nem értettek egyet a tervezettel. Azt szeretnék, ha változatlan maradna a jelenleg érvényes szisztéma.

Munkatársunktól

Az szja, vagyis a személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. A Tisza Párt választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná a következő éves bevételi határokkal: 5 millió forintig 15 százalék, 5 és 15 millió forint között 22 százalék, illetve 15 millió fölött 33 százalék. Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna, kevesebb lenne a fizetése, a család kevesebb pénzből gazdálkodhatna. Erről kérdeztük szegedi olvasóinkat.
 

szja
 Lapunk olvasói nem akarják, hogy az szja megváltozzon, azt mondják, maradjon az egykulcsos rendszer. Fotó: Szendi Péter / MW

Ne változzon az szja

– A Tisza Párt sikere esetén háromsávosra változtatná a személyi jövedelemadót, ami azt jelenti, hogy több millió embernek kevesebb lenne a fizetése, a bevétele, mint most, ami nem lenne jó. Egyébként is hazudnak, csalnak, lopnak... – mondta Gilinger Antal. Dénes ezt azzal folytatta, véleménye szerint ez nem jó ötlet.

Sok embernek nagy bevételkiesést okozna, hátrányos helyzetbe hozná a családokat és a kormány eddigi intézkedései ezzel tulajdonképpen a semmibe vesznének

– fogalmazott egyértelműen.

„Nem értek vele egyet”

– Olvastam és hallottam is róla, és nem értek vele egyet. Oké, azt mondják, hogy a gazdag, a gazdagabb fizessen többet. Viszont, ha a mostani középosztálybeli emberekről beszélünk – hangsúlyozom, nem a nyugdíjasokról –, akkor azt 

a középosztályt, amit egyszer már tönkretettek, ezzel a személyi jövedelemadó módosítással újra tönkretennék. 

Pedig már kezdett megállapodni, magához térni. Ugyanis az az ember, aki 400 ezer forintot keres havonta és a 22 százalékos sávba esik, akkor annak legalább 30-40 ezer forintot lehúznak, elvesznek a bevételéből – mondta el lapunknak Papp József. Hozzátette: azt még nem tudja, hogy a nyugdíjasokkal mit akarnak kezdeni – rebesgetik a nyugdíjak megadóztatását is –, de nem túl optimista ezzel kapcsolatban, rosszak az előérzetei.

 

 

 

