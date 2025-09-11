Szegeden a nyugalom helyett éjszakai zajok jönnek: az SZKT kéri a türelmet

A Szegedi Közlekedési Kft. megnövekedett éjszakai zajhatásokra hívja fel a figyelmet.

Az SZKT gyomirtása miatt éjszakai zajra kell számítani Szegeden.Fotó: Karnok Csaba

Az esetleges zavaró hangokra 2025. szeptember 14. és 19. között, minden éjszaka 22:00 és 06:00 óra között kell számítani, mivel az SZKT gyomirtási munkálatokat végez a teljes vonalhálózatán. Kérik a lakosság türelmét és megértését a munkálatok zajai miatt.