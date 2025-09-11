szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyomirtási munkálatok

1 órája

Szegeden a nyugalom helyett éjszakai zajok jönnek: az SZKT kéri a türelmet

Címkék#Szegedi Közlekedési Kft#SZKT#zaj

A Szegedi Közlekedési Kft. éjszakai munkálatok miatt figyelmezteti a lakosságot. Az SZKT gyomirtás zajhatás kíséretében zajlik szeptember közepén.

Delmagyar.hu

A Szegedi Közlekedési Kft. megnövekedett éjszakai zajhatásokra hívja fel a figyelmet

az SZKT kettes villamosa a széchényi téri megállójához közel
Az SZKT gyomirtása miatt éjszakai zajra kell számítani Szegeden.Fotó: Karnok Csaba

Az esetleges zavaró hangokra 2025. szeptember 14. és 19. között, minden éjszaka 22:00 és 06:00 óra között kell számítani, mivel az SZKT gyomirtási munkálatokat végez a teljes vonalhálózatán. Kérik a lakosság türelmét és megértését a munkálatok zajai miatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu