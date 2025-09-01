Nem csak egy ünnep, hanem időutazás is a Szobori búcsú

A Szobori búcsú jövő héten vasárnap egész nap változatos programot kínál az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba kilátogatóknak. Ünnepi szentmise, népzene, lovas kocsikázás, honfoglalás kori lovasbemutató és gyerekjátékok színesítik a rendezvényt.

A Szobori búcsú várhatóan ismét nagy siker lesz az Emlékparkban. Fotó: Szobori búcsú sajtó

Szobori búcsú

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik legfontosabb ünnepére, a Szobori búcsúra várják látogatóikat a szervezők. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében adják át idén is az Emlékpark saját alapítású kitüntetését, a Szer Üzenete díjat. A monostorásatások során a park területén fellelt íjas, ezüst pecsétgyűrű másolatát olyan keresztény embereknek szánják, akik képesek közösséget teremteni és példamutató életükkel segítik, hogy Ópusztaszer üzenetét – hit, megmaradás, hűség, hazaszeretet – minél több emberhez eljuttatni.

Részletes program

A program a kocsik bevonulásával kezdődik 10.30-kor, majd következik a már említett szentmise a Szer monostoránál a Harmónia Egyesület kórusának a közreműködésével. A honfoglalás kori lovasbemutatót 14 órától láthatják az érdeklődők a lovaspályán. Egész nap várja a vendégeket a búcsújárás lovaskocsikkal, míg a Nomád Parkban X. századi olyan tevékenységek mutatkoznak be, mint az íjászat és szalagszövés. A Skanzen is megtelik majd zsivajjal, nevetéssel.

A vásárhelyi tanyai olvasókörnél „Fordulj egyet, ne nevess!” címmel lesz interaktív beöltözés és játszóház, az iparos műhely melletti területen egyszerű, de nagyszerű gyerekjátékokat próbálhatnak ki az arra járók, és ne felejtsük el, a vásárhelyi tanyai olvasókörnél kemencés sütés is lesz, és a látogatókat Mester László és zenekara autentikus népzenével szórakoztatja. A felsoroltakon kívül még a megszokott programok is látogathatók a Látogatóközpontban és a Rotundában.