3 órája

Tűzifát vagy szenet kaphatnak a rászorulók, ha pályázott az önkormányzat

Idén is kaphatnak tűzifát vagy szenet a makói-hódmezővásárhelyi választókerület kisebb települései. A szociális tűzifa program részleteit bemutató táblázatból sok érdekesség kiderül – ezek közül hívjuk fel a figyelmet néhányra.

Szabó Imre

A leghidegebb évszak közeledtével minden településen szokás, hogy a rászorulók az önkormányzat koordinálásával, állami támogatással tüzelőt osztanak azoknak a rászorulóknak, akik igénylik. A legnagyobb közösségi oldalon most napvilágot látott az a 15 településnevet tartalmazó lista, ami a szociális tűzifa program részleteit mutatja be a hódmezővásárhelyi-makói választókerületben. A járásszékhelyek neve azért nem szerepel a felsorolt nyertesek között, mert pályázatot csak az 5 ezer főt meg nem haladó lélekszámú települések nyújthattak be – és természetesen hiányoznak róla a lehetőséggel valamilyen ok miatt nem élt önkormányzatok is. Ugyanakkor elmondható, hogy akik jelentkeztek, kivétel nélkül kaptak központi támogatást.

szociális tűzifa program
A szociális tűzifa program jóvoltából idén is begyújthatnak a rászorulók. Fotó: Fehér Gábor

A szociális tűzifa program helyi érdekességei

A táblázat Czirbus Gábor közösségi oldalán jelent meg – ő Makó alpolgármestere és a városhoz tartozó kistérség településeit összefogó önkormányzati társulás elnöke, illetve a Fidesz választókerületi elnöke is. A listáról kiderül, bár a közkeletű megnevezés szerint tűzifáról van szó, valójában barnakőszén vásárlására is lehetett támogatást kérni. A felsorolt 15 településből 3 – Földeák, Királyhegyes és Óföldeák – fog ebből osztani. Tűzifából pedig kétfélét, kemény- vagy lágylombosat lehet beszerezni. Utóbbit csak Apátfalva, Ferencszállás és Klárafalva kért, a többiek mind keménylombosat. A legnagyobb összeget, 5 millió 13 ezret Apátfalva nyerte el, ami nem csoda: ez a választókerület legnagyobb, 2 ezer 700 lelket számláló községe, még a 2 ezer 500 fős kisvárosnál, Csanádpalotánál is többen lakják. Az Apátfalvának jutó támogatásból 311 erdei köbméter lágylombos tűzifa lesz. A legkevesebb pénz, 594 ezer forint pedig a 435 fős Klárafalvához kerül, ami ugyanebből a tüzelőből 36erdei köbméterre lesz elég.

 

