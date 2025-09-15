szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

2 órája

Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka

Címkék#üzemszünet#ügyfélszolgálat#probléma#hiba#internet

Szakadozhat, adott esetben hosszabb időre ki is eshet a szolgáltatás. A Telekom karbantartása miatt lehet szolgáltatáskiesés.

Delmagyar.hu

Szolgáltatáskiesés várható Szeged (6720, 6721, 6722, 6724, 6725, 6726) egyes területein és Kiszomboron is – tájékoztatott Telekom a weboldalán.

szolgáltatáskiesés Szegeden és Kiszomboron is.
Szolgáltatáskiesés várható Szegeden és Kiszomboron is. Illusztráció: Shutterstock

Szolgáltatáskiesés: ezek az okok

Hétfőn reggel 8 és 17 óra között akadozhat a TV, internet és telefon szolgáltatás is, legfeljebb 180 percre. 

Ha a megadott időszakon túl is tapasztal üzemszünetet a szolgáltatásban, és van digitális elosztója,  indítsa újra a készüléket – ez sokszor megoldja a problémát. Amennyiben a hiba ezt követően is fennáll, keresse az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából ingyenesen hívható 1414-es számon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu