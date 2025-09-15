Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka

Szolgáltatáskiesés várható Szeged (6720, 6721, 6722, 6724, 6725, 6726) egyes területein és Kiszomboron is – tájékoztatott Telekom a weboldalán.

Szolgáltatáskiesés várható Szegeden és Kiszomboron is. Illusztráció: Shutterstock

Szolgáltatáskiesés: ezek az okok

Hétfőn reggel 8 és 17 óra között akadozhat a TV, internet és telefon szolgáltatás is, legfeljebb 180 percre.

Ha a megadott időszakon túl is tapasztal üzemszünetet a szolgáltatásban, és van digitális elosztója, indítsa újra a készüléket – ez sokszor megoldja a problémát. Amennyiben a hiba ezt követően is fennáll, keresse az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából ingyenesen hívható 1414-es számon!