2 órája
Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka
Szakadozhat, adott esetben hosszabb időre ki is eshet a szolgáltatás. A Telekom karbantartása miatt lehet szolgáltatáskiesés.
Szolgáltatáskiesés várható Szeged (6720, 6721, 6722, 6724, 6725, 6726) egyes területein és Kiszomboron is – tájékoztatott Telekom a weboldalán.
Szolgáltatáskiesés: ezek az okok
Hétfőn reggel 8 és 17 óra között akadozhat a TV, internet és telefon szolgáltatás is, legfeljebb 180 percre.
Ha a megadott időszakon túl is tapasztal üzemszünetet a szolgáltatásban, és van digitális elosztója, indítsa újra a készüléket – ez sokszor megoldja a problémát. Amennyiben a hiba ezt követően is fennáll, keresse az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából ingyenesen hívható 1414-es számon!
