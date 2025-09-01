A magyarok kedvenc szeszes italának alapanyaga lassan eltűnhet, a kereskedők és termelők bajban vannak

Nincsenek könnyű helyzetben a szőlőgazdák, komoly kihívásokkal kénytelenek szembenézni. A tavaszi fagy és a nyári aszály következtében jóval kevesebb termés várható az idén. Bár teljes hiánytól nem kell tartani, a gazdálkodók számára viszont ez így is bevételkiesést jelent. Nemcsak a termelők kerültek nehéz helyzetbe, hanem a kereskedők is, mutatjuk, mennyi a szőlő ára Szegeden.

A szőlő ára Szegeden sem olcsó, de megtudtuk, miért ennyi. A termelők és a kereskedők egyaránt bajban vannak. Archív Fotó: Karnok Csaba

Kiderült, miért ennyi a szőlő ára Szegeden

– Valóban az átlagnál kevesebb szőlőtermés várható az idén. Ez egyrészt a száraz időjárásnak, másrészt a tavaszi fagynak tudható be – mondta Tóth Tamás ásotthalmi borász.

Hozzátette, hogy az ilyen mértékű aszály ellen öntözéssel sem lehet védekezni, hiszen a szőlő teljes éves vízigényét biztosítani rendkívül költséges, az öntözőrendszer kiépítése pedig sok termelőnek egy óriási beruházás.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a szőlő jövedelmezősége évről évre csökken. A szőlőárak nem emelkednek, a borfogyasztás inkább csökken az országban, így a beruházási kedv is alacsony – nyilatkozta a helyi borász.

Kiemelte, hogy a helyzet következtében nem kell a borhiánytól tartani, de a fogyasztás visszaesett, így a csökkent mennyiség is elegendő lesz a magyar borkedvelők számára. A kiesés inkább a termelőknek okoz fejtörést.

A tartós aszály a fiatalabb, hat–hét éves ültetvényeket különösen sújtja, mivel akár homokos, akár agyagos a talaj, az teljesen kiszáradt. Az idősebb tőkék mélyre hatoló gyökérzetüknek köszönhetően jobban tűrik a vízhiányt, de még ezeknek is jót tenne a talaj vízkészletének feltöltése. Ezek a legtöbbször egyedi öntözést igényelnek.

Szüret 2025-ben

A szüret idén a megszokottnál korábban indult. Augusztus 20-a környékén már több helyen is leszedték az Irsai Olivér és a Néró fajtákat, a cserszegi fűszerest is hamarabb szüretelték.

– A tavalyi év rosszabb volt, akkor a tavaszi fagy szinte teljesen elvitte a termést. Idén van mit szüretelni, de így is 25–30 százalékkal kevesebb a hozam, mint egy átlagos évben – mondta Tóth Tamás. Hosszú távú megoldás szerinte nemigen van, a vármegyei borvidékek öntözőrendszer nélkül ma már nem tarthatóak fenn. A szárazságtűrőbb fajták túlélik, de a teljes vízhiányban ezek sem tudnak megteremni.