1 órája
A magyarok kedvenc szeszes italának alapanyaga lassan eltűnhet, a kereskedők és termelők bajban vannak
Az idei nyár komoly kihívások okozott A tavaszi fagy és a tartós nyári aszály miatt jelentősen csökkent a termés mennyisége. Nemcsak a termelő és a kereskedő van bajban, mutatjuk, mennyivel drágult a szőlő ára Szegeden.
Nincsenek könnyű helyzetben a szőlőgazdák, komoly kihívásokkal kénytelenek szembenézni. A tavaszi fagy és a nyári aszály következtében jóval kevesebb termés várható az idén. Bár teljes hiánytól nem kell tartani, a gazdálkodók számára viszont ez így is bevételkiesést jelent. Nemcsak a termelők kerültek nehéz helyzetbe, hanem a kereskedők is, mutatjuk, mennyi a szőlő ára Szegeden.
Kiderült, miért ennyi a szőlő ára Szegeden
– Valóban az átlagnál kevesebb szőlőtermés várható az idén. Ez egyrészt a száraz időjárásnak, másrészt a tavaszi fagynak tudható be – mondta Tóth Tamás ásotthalmi borász.
Hozzátette, hogy az ilyen mértékű aszály ellen öntözéssel sem lehet védekezni, hiszen a szőlő teljes éves vízigényét biztosítani rendkívül költséges, az öntözőrendszer kiépítése pedig sok termelőnek egy óriási beruházás.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a szőlő jövedelmezősége évről évre csökken. A szőlőárak nem emelkednek, a borfogyasztás inkább csökken az országban, így a beruházási kedv is alacsony – nyilatkozta a helyi borász.
Kiemelte, hogy a helyzet következtében nem kell a borhiánytól tartani, de a fogyasztás visszaesett, így a csökkent mennyiség is elegendő lesz a magyar borkedvelők számára. A kiesés inkább a termelőknek okoz fejtörést.
A tartós aszály a fiatalabb, hat–hét éves ültetvényeket különösen sújtja, mivel akár homokos, akár agyagos a talaj, az teljesen kiszáradt. Az idősebb tőkék mélyre hatoló gyökérzetüknek köszönhetően jobban tűrik a vízhiányt, de még ezeknek is jót tenne a talaj vízkészletének feltöltése. Ezek a legtöbbször egyedi öntözést igényelnek.
Szüret 2025-ben
A szüret idén a megszokottnál korábban indult. Augusztus 20-a környékén már több helyen is leszedték az Irsai Olivér és a Néró fajtákat, a cserszegi fűszerest is hamarabb szüretelték.
– A tavalyi év rosszabb volt, akkor a tavaszi fagy szinte teljesen elvitte a termést. Idén van mit szüretelni, de így is 25–30 százalékkal kevesebb a hozam, mint egy átlagos évben – mondta Tóth Tamás. Hosszú távú megoldás szerinte nemigen van, a vármegyei borvidékek öntözőrendszer nélkül ma már nem tarthatóak fenn. A szárazságtűrőbb fajták túlélik, de a teljes vízhiányban ezek sem tudnak megteremni.
A kereskedőknek is kihívás
Nem csak a termelők, de a kereskedők is küszködnek. A szezon derekán járunk, de alig van szőlő a Mars téri piac kínálatában. Ha van, az is olasz vagy görög és mellesleg aranyáron kínálják. Hiába a hazai szőlő illata, lédússága, cukorfoka, a kereskedők és a termelők egyre inkább küszködnek az értékesítéssel. A vevők egy része az import fajtákat választja, pedig az árak már szinte utolérték egymást. Ugyanannyiba kerül a magyar, mint a külföldi, pedig a különbség lényeges.
A magyar szőlő iránti kereslet láthatóan csökkent. Egyik árus azt nyilatkozta lapunknak, hogy a vásárlók jót akarnak enni és kapni a pénzükért cserébe. Az import szőlő kilogrammonként ára jelenleg 1200-1300 forint körül mozog, de ugyanennyiért megkaphatjuk a hazait is. Akad belőle 800-1000 forint közötti áron is, ám ez azt összeget soknak találják, főleg, ha az import ugyanennyiért jóval nagyobb szemű és finomabb.