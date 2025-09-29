Egy ásotthalmi borász elárulta a helyes szőlőmetszés titkát

A szőlő helyes metszése kulcsfontosságú a jó termés és az egészséges tőke érdekében, ám a folyamat korántsem egyszerű. Ahogyan egy ásotthalmi borász lapunknak elmondta, a metszés alapja, hogy a szőlő mindig az új hajtásokon terem, ezért biztosítani kell a megfelelő számú műhajtást, amelyeken a finom termés fejlődhet. A szőlő őszi metszése azért fontos, mert segít megőrizni a tőkék életerejét és kedvezőbb feltételeket teremt a bőségesebb terméshez.

A szőlő helyes metszése elengedhetetlen a szőlő fennmaradása érdekében. Illusztráció: Shutterstock

Mutatjuk, hogyan lehetséges a szőlő helyes metszése

Tóth Tamás borász hangsúlyozta, hogy elsőként érdemes eldönteni, hogy milyen tőkeformát szeretnénk kialakítani, és ehhez milyen művelésmód illik. A különböző tőkeformák más és más metszési módszert igényelnek, hiszen a termés elhelyezkedése és mennyisége is ettől függ. Azaz, nincs egy egységes metszés mód, de vannak alapszabályok, amit minden szőlőfajta esetében be kell tartani.

A metszésnél el kell dönteni, hogy hány rügyet hagyunk az egyes hajtásokon. Rövid csap esetén jellemzően 1-3 rügy marad, hosszú csapnál 3-5, félszálvesszőnél 5-10. Fontos, hogy a szőlőfajta adottsága is figyelembe vegyük, mert vannak fajták, amelyek rövid csapon teremnek a leginkább, míg mások hosszú vesszőkön hoznak bőséges termést.

Tóth Tamás azt tapasztalja, hogy a metszésnél könnyen el lehet rontani a tőkét. Gyakori hiba például, ha túl sok csapot hagynak, vagy rendezetlenül vágják a vesszőket, így a tőke "disznószerűvé" válhat. A váltócsapos metszésnél, amikor rövid, félhosszú és hosszú csapokat kombinálnak, ott különösen ügyelni kell arra, hogy melyik csap hol helyezkedik el.

A legjobb időpont a metszés megkezdésére a szőlő mélynyugalmi állapota utáni időszak, jellemzően február környékén. A munkát érdemes befejezni, mielőtt a rügyek elkezdenek duzzadni. Nagyon hideg időben és fagyban azonban érdemes óvatosnak lenni, mert a fagy károsíthatja a metszett felületeket.

A jó metszés nem csupán a mennyiséget, de a tőke hosszú távú egészségét is meghatározza. Ahogyan Tóth Tamás fogalmazott: – A metszés alapvető, de a részletekben rejlik a siker kulcsa.