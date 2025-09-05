szeptember 5., péntek

86 országból érkeztek diákok: sokszínű nemzetközi közösség alakult ki az SZTE-n

Háromnapos rendezvénysorozattal köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem a frissen felvett nemzetközi hallgatókat szeptember 2. – 4. között. Az új tanévben várhatóan összesen 132 országból mintegy 1500 külföldi diák kezdheti meg tanulmányait az SZTE-n.

Kis Zoltán

A tavalyihoz képest idén 25 százalékkal több külföldi hallgató érkezhet a Szegedi Tudományegyetemre. Közülük Stipendium Hungaricum Ösztöndíjjal várhatóan 240, ERASMUS+ és CEEPUS ösztöndíjjal 159 fő kezdheti meg az első évet, és mintegy 1000 a költségtérítéses diákok száma – olvashatjuk az SZTE tájékoztatójában. 

SZTE
Képaláírás: A tavalyihoz képest idén 25 százalékkal több külföldi hallgató érkezhet a SZTE-re. Fotó: SZTE

Mobilitási lehetőségek a csúcson az SZTE-n

Az ERASMUS+ és CEEPUS ösztöndíjas hallgatók közül a legtöbben Spanyolországból érkeznek, de sokan választották a Szegedi Tudományegyetemet Törökországból, Olaszországból és Franciaországból is. A legnépszerűbbek a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar képzései. Emellett sokan kezdik meg részképzéses tanulmányaikat a Juhász Gyula Pedagógusképző karon, a Mérnöki karon, a Gyógyszerésztudományi és a Természettudományi és Informatikai Karon is.

Külföldi hallgatók a Szegedi Tudományegyetemen 

Az ERASMUS+ program keretében 157 hallgató tanul majd az SZTE-n a 2025-2026-os tanév őszi félévében. Ők 11 ország 61 városának 73 egyeteméről érkeznek az egyetem 11 karára. A CEEPUS program keretében 1 osztrák és 1 szlovák hallgató érkezik a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra és a Mérnöki Karra. 

Stipendium Hungaricum Ösztöndíjjal Indiából, Törökországból, Dél-Koreából, Jordániából, Japánból és Pakisztánból érkeznek a legtöbben; körükben legnépszerűbbek a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Természettudományi és Informatikai Kar, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar képzései. 

A csaknem ezer, tandíjat fizető külföldi hallgató körében az egészségügyi képzések mellett az Állam- és Jogtudományi, illetve a Gazdaságtudományi Kar diplomás, nemzetközileg is elismert képzései a legnépszerűbbek. A költségtérítéses hallgatók 86 országból érkeznek, legtöbbjük kínai, török, német, pakisztáni és iráni állampolgárságú.

Háromnapos köszöntő rendezvényt szerveztek 

Az elsőéves külföldi hallgatók háromnapos köszöntő rendezvényén átadták az SZTE START ösztöndíjakat. A beilleszkedést és az egyetemi tanulmányokat segítő 500 eurós támogatást tizenkét hallgató nyerte el. 

Az orientációs rendezvényen a diákok megismerkedtek mentoraikkal és informálódhattak a hallgatói szolgáltatásokról is. A beilleszkedést csapatépítő játékok és információs előadások is segítették, a programsorozat pedig a Dugonics téren gólyaesküvel és az azt követő partival zárult – írta a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága.

 

