Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség
A háromgyermekes szegvári családapa, Pataki Attila élete egyetlen pillanat alatt változott meg idén márciusban. Otthon szerelt, éppen a létráról jött lefelé, már az utolsó előtti foknál tartott, amikor azt érezte, hogy kimegy az erő a jobb kezéből, utána a jobb lábából is. Sztrókja lett... Ráadásul a baj nem járt egyedül, csőstül jött, ahogy mondani szokás.
Pataki Attila életében a sztrók egy valóságos betegséglavinát indított el, pedig már a szélütés is nagyon megviselte őt és a családját is. Néhány hete egy nagy műtéten is átesett. Kivették két csigolyáját. Most a szentesi kórházban ápolják. Minden vágya, hogy minél hamarabb hazamehessen a családjához és természetesen az is, hogy végre talpra állhasson.
Sztrók: A felesége futott a műhelybe, látta, hogy nagy a baj, hívta a mentőket
Pataki Attila a családjával Szegváron él. A 43 éves férfi benzinkutasként dolgozott Szentesen és olykor besegített a szegvári benzinkútnak is. A feleségével, Edinával boldog házasságban élnek, három gyermekük született. A nagylányuk, Hanna, 17 éves, Flóra, a középső 12, míg a legkisebb, Máté, még csak 5 esztendős. Minden rendben volt az életükben, egészen idén tavaszig, március 27-ig…
Szabadnapos voltam. Feleségem is otthon maradt, mert Máté beteg lett éjszaka, úgy volt, hogy viszi orvoshoz. Én meg dolgozgattam, a műhelyem világítását csináltam. Jöttem lefele a létrán, már az utolsó előtti foknál tartottam, amikor hirtelen könnyűvé vált a jobb kezem, teljesen kiment belőle az erő. Utána így jártam a jobb lábammal is. Az volt a szerencse, hogy a létra mellett volt egy szék, sikerült arra kifordulnom. Lebénult a teljes jobb oldalam. Nálam volt a telefon, hívtam a házban lévő feleségem. Addigra már éreztem, hogy a szám is ferdén áll és nem tudtam rendesen formálni a szavakat. A feleségem nem is értette, csak azt tudta, hogy valami nagy baj van. Futott a műhelybe és azonnal hívta a mentőket
– tudtuk meg Attilától, aki ha lassabban és halkabban is, de ma már tud beszélni. Elmondása szerint alig tudták a szentesi kórházban, majd a szegedi klinikán lehúzni a vérnyomását és a cukrát.
Iszonyatosan fájt a háta, a lábai zsibbadtak
Nem elég a szélütés, lábadozás közben még az epéje is begyulladt. A rehabilitációnak hála, talpra állították, a jobb keze is mozogni kezdett és a beszéde is sokat javult. Május 12-én hatalmas öröm érte, hazamehetett a családjához. Otthon lábadozott tovább.
Sokat sétálgattam, de fájni kezdett a hátam és a hasam is, annyira, hogy be kellett jönni a sürgősségire. Az epémmel volt ismét baj, akkor már köveim is voltak. A sztrók tulajdonképpen elindított egy lavinát. Akkor két hetet feküdtem a belgyógyászaton és úgy tűnt, rendbe jöttem, legalábbis az epémmel. Újabb két hét következett otthon, amikor megint fájni kezdett a hátam, amitől iszonyatosan zsibbadtak a végtagjaim, különösen a lábaim. Ismét járásképtelenné váltam. A gerincemen egy duzzanatot találtak. Akkor még nem lehetett tudni, hogy daganat, vagy valami más. Szerencsére kiderült, hogy gyulladás volt, de emiatt át kellett esnem augusztus elején egy nagyműtéten, két csigolyámat ki kellett venni, a gerincem pedig megtámasztották
– sorolta a 43 éves férfi.
Nem ő az EDDA frontembere
Attila azt is elmondta, jelentős túlsúllyal élt, több mint 200 kilogramm volt. Március óta körülbelül 50-60 kilogrammot fogyott. Most, a kórházban, gyógyszeres kezeléseket kap és gyógytornát. Megtesznek mindent, hogy talpra állítsák. Ez azonban hosszú folyamat lesz, ezt Attila is tudja, de nagyon bizakodik. Egyelőre azonban felülni sem tud egyedül.
Pataki Attila a történtek ellenére nem veszítette el a humorát. Kérdésünkre nevetve mondta, a neve miatt, ami megegyezik az EDDA Művek frontemberéjével, gyakran ugratták az ismerősei, barátai, de ő ezt sohasem vette piszkálódásnak, ő is csak nevetett rajta. Egyébként is szereti az Edda zenéjét.
De Attilát is sokan szeretik. Most, hogy kiesett a munkából, a családja nehéz helyzetbe került. A barátaik, ismerőseik, a helyi cégek, az önkormányzat és vállalkozások támogatásával, október 4-én 12 órától számos program mellett jótékonysági főzést szerveznek a szegvári piactéren. A rendezvényen becsületkasszát helyeznek ki, hogy bárki, akár egy tál lecsó árával is, támogathassa a Pataki családot.
Aki segíteni szeretne, közvetlenül Pataki Attila számlaszámára is utalhat támogatást a HU16 1040 2836 8149 5454 5653-as számlaszámra.
